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聖誕節前夜 曼哈頓假日氛圍濃 華埠餐廳生意興旺

記者許君達／紐約報導
平安夜曼哈頓節日氛圍濃，華埠節日生意穩中有升。(記者許君達／攝影)
平安夜曼哈頓節日氛圍濃，華埠節日生意穩中有升。(記者許君達／攝影)

今年的聖誕前夜正逢周日，天氣亦無風雨，曼哈頓各地區節日氛圍濃郁。包括華埠在內的下城地區節日客流平穩，業務量比平日穩中有升。

平安夜當日白天，著名景點布碌崙大橋上遊人如織。(記者許君達／攝影)
平安夜當日白天，著名景點布碌崙大橋上遊人如織。(記者許君達／攝影)

曼哈頓下城的觀光地點眾多。24日白天，包括世貿中心(World Trade Center)、布碌崙(布魯克林)大橋在內的著名觀光或購物中心都吸引了大量遊客。走橋的華人林Eva表示，雖然住在紐約市內，但平日工作繁忙，很少有機會出來放鬆，因此今日特地呼朋引伴來走一走著名的布碌崙大橋，走完順便去臨近的華埠聚聚餐。她介紹，當日天氣不錯，走橋的遊客很多，加上占道經營的攤販，使路途走起來並不順暢，多次遇到「不堵車堵人」的情況。

平安夜當日，華埠雖然遊客數量不如夏秋季節多，但其作為華人傳統社交紐帶的功能依舊存...
平安夜當日，華埠雖然遊客數量不如夏秋季節多，但其作為華人傳統社交紐帶的功能依舊存在，因而餐飲業生意普遍不錯。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠長期以來一直以「聖誕節不放假」的特點而吸引大量在自家社區找不到聚餐地點的各地居民前來。正是因此，24日白天華埠的街道上並沒有看到太多觀光客，平時休息日常見的旅行團也大多休息，但餐飲業者卻普遍忙碌。

廣受歡迎的老字號「和合」餐廳員工吳先生介紹，當日午市一如既往地大排長隊，即使在下午稍微不那麼忙碌的時間段，排隊的客人依舊絡繹不絕，他們幾乎無法稍作休息。「喜運來」大酒樓的前台負責人Lulu也表示，當日業務忙碌，客流情況與去年聖誕節期間持平，表明疫情之後的生意已經完全恢復到了正常狀態。

聖誕節不放假多年來已成華埠一大傳統，對假日商業大有裨益。臨近的小義大利業者如今也...
聖誕節不放假多年來已成華埠一大傳統，對假日商業大有裨益。臨近的小義大利業者如今也放棄了休假，節日期間同樣生意不錯。(記者許君達／攝影)

與華埠相鄰的小義大利餐飲業者如今也開始在聖誕節期間營業，並收到了較好的效果。在位於茂比利街(Mulberry St.)上的一間義式餐廳中，室內座位幾乎全滿，客人均為闔家聚餐，每一桌都會點很多道菜，而且對餐飲業者來說利潤率最豐厚的酒類，人們點起單來也並不吝嗇。業主多明戈斯(Wille Dominguez)幾乎整天都在忙碌，一人兼顧多道菜品。他介紹，小義大利平日的客流情況並不理想，很少會有如此忙碌的時候。過節期間開門對提升業務作用很大。

除普通遊客外，華埠在節日期間也會發揮其作為華人傳統社交紐帶的功能。信奉天主教的民主黨65D區領袖于金山表示，聖誕期間會有很多華人從外區甚至外州趕來參加活動，並非因為他們的居住地沒有教堂，而是為了利用這樣一個機會與舊有相聚。他介紹，在白天主日彌撒和晚間的平安夜守夜活動之間有不少時間，人們正好可以找個地方坐下來一邊敘舊一邊飲茶吃飯。雖然華埠的本地居民數量有限，但這樣一種社交中心的功能暫時還沒有多少地方可以替代。平時活躍在布碌崙的松柏之家董事會主席李宗保當日也與友人相約在華埠飲茶聚會。他表示，晚上要去教堂守夜，白天來幫華埠貢獻些生意，正好一舉兩得。

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