我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

拿假蘋果產品退貨騙款 3華男被捕

記者顏潔恩／紐約報導
維州斯塔福德郡警長辦公室從嫌犯處搜獲的贓物。(取自斯塔福德郡警長辦公室)
維州斯塔福德郡警長辦公室從嫌犯處搜獲的贓物。(取自斯塔福德郡警長辦公室)

紐約市的三名華男日前在維吉尼亞州涉及一項近10萬元的零售詐騙犯罪，他們利用假冒的蘋果產品換取真品，再到零售店退貨從中獲利；當地警方在案發前即已掌握線索，因而蹲守在維州斯塔福德郡(Stafford County)一家目標百貨(Target)店門內外守株待兔，待三名嫌犯出現並作案時，將他們一網打盡，現在三人已被逮捕和控罪。

據維州斯塔福德郡警長辦公室(Sheriff's Office)公布的消息，被捕的三人分別為報住皇后區法拉盛的24歲林瑞(Rui Lin)、布碌崙(布魯克林)的23歲劉宏(Hong Liu)、24歲陳勝(Sheng Chen，以上姓名均音譯)；他們事先花錢購買一些蘋果真品，接著用假冒產品「狸貓換太子」，把產品的盒子重新包裝、貼上新的安全標籤，拿到商店要求退款，工作人員通常會用禮品卡(gift card)退錢。

三人在通過禮品卡賺取小額費用後，再將以假換真得來的產品轉手，獲取另一筆利潤；警方相信他們是橫跨全美犯罪團夥的一份子，因類似的犯罪正在全美肆虐，執法人員展開密集調查，終於掌握三人行蹤，獲知他們18日計畫在維州Stafford Market Place的Target商場犯案，提前埋伏在店外監視。

當嫌犯之一在櫃檯前完成欺詐交易後，執法人員立即在現場逮捕了他，第二名嫌犯發現時企圖轉身逃跑，但在商場出入口處被其他警員逮捕，第三名嫌犯則一路跑到停車場，但在上車前就逮。

警長辦公室稱，警方從這些人處搜獲價值9萬1413元的蘋果產品，包括96台iPad、37個AirPods、13塊Apple Watch，以及嫌犯用來替換正品的假貨，總共有87個AirPods、49個手表帶、9個iPads、9塊Apple Watch。

三嫌在當地法院過堂後，被控詐騙獲得財產罪(false pretenses)、共謀(conspiracy)、非法持有盜竊物品並意圖出售、非法持有管制藥品等罪名，並被關押在拉帕漢諾克地區監獄(Rappahannock Regional Jail)中，不得保釋；下次出庭日期為明年1月16日(周二)。

維州 維吉尼亞州 Target

上一則

皇后區指定地點 26日起「回收聖誕樹」

下一則

暖冬降雨 紐約市無緣「白色聖誕節」

延伸閱讀

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網
維州弗堡華人基督教會 首次歡慶聖誕

維州弗堡華人基督教會 首次歡慶聖誕
偷餐廳回收油牟利 佛州3華裔重罪起訴

偷餐廳回收油牟利 佛州3華裔重罪起訴
蘋果請求延後Apple Watch進口禁令失敗

蘋果請求延後Apple Watch進口禁令失敗

熱門新聞

華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28
老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌在社群媒體公布自己換上肺癌。(截取自董愷悌Instagram)

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

2023-12-16 16:33
蔣先生為幫助父母發起眾籌。(取自蔣先生GoFundMe籌款頁面)

華人夫婦被騙百萬 兒發起眾籌救家

2023-12-17 01:29
「庇護權」法令在大量無證客持續湧入紐約的情況下已宣告終結。圖為無證客16日在紐約街頭排隊等待床位。(美聯社)

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

2023-12-19 06:17
茶葉近來在中國成為金融炒作工具。(新華社)

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

2023-12-16 10:06

狂風暴雨席捲紐約影響早上通勤 長島風暴最為嚴重

2023-12-18 09:44

超人氣

更多 >
簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略
想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了

想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了
紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網
呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩
港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變

港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變