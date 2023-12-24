拿假蘋果產品退貨騙款 3華男被捕

維州斯塔福德郡警長辦公室從嫌犯處搜獲的贓物。(取自斯塔福德郡警長辦公室)

紐約市的三名華男日前在維吉尼亞州 涉及一項近10萬元的零售詐騙犯罪，他們利用假冒的蘋果產品換取真品，再到零售店退貨從中獲利；當地警方在案發前即已掌握線索，因而蹲守在維州 斯塔福德郡(Stafford County)一家目標百貨(Target )店門內外守株待兔，待三名嫌犯出現並作案時，將他們一網打盡，現在三人已被逮捕和控罪。

據維州斯塔福德郡警長辦公室(Sheriff's Office)公布的消息，被捕的三人分別為報住皇后區法拉盛的24歲林瑞(Rui Lin)、布碌崙(布魯克林)的23歲劉宏(Hong Liu)、24歲陳勝(Sheng Chen，以上姓名均音譯)；他們事先花錢購買一些蘋果真品，接著用假冒產品「狸貓換太子」，把產品的盒子重新包裝、貼上新的安全標籤，拿到商店要求退款，工作人員通常會用禮品卡(gift card)退錢。

三人在通過禮品卡賺取小額費用後，再將以假換真得來的產品轉手，獲取另一筆利潤；警方相信他們是橫跨全美犯罪團夥的一份子，因類似的犯罪正在全美肆虐，執法人員展開密集調查，終於掌握三人行蹤，獲知他們18日計畫在維州Stafford Market Place的Target商場犯案，提前埋伏在店外監視。

當嫌犯之一在櫃檯前完成欺詐交易後，執法人員立即在現場逮捕了他，第二名嫌犯發現時企圖轉身逃跑，但在商場出入口處被其他警員逮捕，第三名嫌犯則一路跑到停車場，但在上車前就逮。

警長辦公室稱，警方從這些人處搜獲價值9萬1413元的蘋果產品，包括96台iPad、37個AirPods、13塊Apple Watch，以及嫌犯用來替換正品的假貨，總共有87個AirPods、49個手表帶、9個iPads、9塊Apple Watch。

三嫌在當地法院過堂後，被控詐騙獲得財產罪(false pretenses)、共謀(conspiracy)、非法持有盜竊物品並意圖出售、非法持有管制藥品等罪名，並被關押在拉帕漢諾克地區監獄(Rappahannock Regional Jail)中，不得保釋；下次出庭日期為明年1月16日(周二)。