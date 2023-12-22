紐約市議會通過 禁止房東查租客犯罪紀錄

備受爭議的禁房東查租客犯罪紀錄法案，在市議會高票通過，專家認為亞裔房東與租客恐受影響最大。(記者張心／攝影)

備受爭議的禁止房東 查租客 犯罪紀錄法案，20日在市議會高票通過，為房東和租房中介考察潛在租客犯罪歷史信息設限，規定背景調查必須遵守「公平住房」(Fair Chance for Housing Act)原則，令華人房東擔心在加劇全市種族隔離的同時，也會對背景清白的租客生活造成影響。

由市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)提出的Intro.632法案，20日以38票贊成的壓倒性優勢通過，禁止房東、業主、代理人、房地產經紀人等，在評估意向房客的綜合申請資質前，不得考察其犯罪紀錄；但如果申請者曾因為性犯罪坐牢，或在三年內輕罪刑滿釋放、五年內重罪刑滿釋放，房東可以將其犯罪背景考慮在內；若確定拒絕其入住申請，則須向當局上交書面文書，解釋理由必須充分說明，批准其入住會如何影響房東商業利益。此外，若業主也同時住在意向出租的一臥或兩臥內，則可以對租客作背景調查。

該法案自去年8月提出以來，輿論便反應兩極。支持者認為，以「公平住房」為核心的新法案，能夠給犯錯的市民洗心革面的機會，幫助他們擁有穩定安全的住房，促使他們不要因生活所迫再次犯罪。據市府統計，紐約市有75萬人有犯罪紀錄，經常因此被限制租房和購房，導致他們不得不成為街頭遊民，或住在庇護所，成為街頭犯罪的隱患。

然而許多反對者表示擔心，這會為社會安定埋下隱患，且亞裔 房東與租客受影響最大。亞潮萌(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷表示，紐約市42%亞裔市民擁有房產，在各族裔中居首位；在皇后區和史泰登島，亞裔的擁房率更分別高達50%和77%，「所以提案通過，亞裔受影響最大」。

大紐約小房東協會主席何德鄰認為，房東的影響在其次，因為房東最關心的是否收到租金的信用風險，而要日日與有犯罪紀錄者做鄰居的租客，才是受影響最大的。「這將讓背景清白的租客不安，迫使他們選擇與更熟悉、語言相同的人住在一起，尤其是在當今保釋法改革和執法不足的情況下，長期以往必然加劇紐約的種族隔離」。