紐約客談／財政拮據 小班制恐成畫餅充饑

紐約州去通過了學校小班制立法，要求紐約市 在2028年前全面實行小班制，反對和支持雙方聲音都不小。市教育局 的一個專責工作組日前發布報告，對如何縮小市公立學校的教室規模提出了計畫。然而在市府財政捉襟見肘的現實面前，這一提案恐怕只是「畫餅充飢」。

小班制是一個好「餅」，學生人人獲關注，老師提供更個性化的教學，但再美好的願景也不能脫現實。紐約市2025財年面臨著高達58億元的預算 缺口，再加上市長亞當斯近來大減教育預算，市教育局早已手頭拮据。若推行小班制，僅雇用所需的教師就可能耗費19億元。小班制還意味著建更多教室和學校，購買更多教學設備和資源。真要推動小班制，唯一的出路就只有加稅一途了。

加西亞(Joanna Garcia)是市教育局上述專責小組聯合主席，她說本學年將是紐約市公立學校首個獲得州政府全額資助的學年。紐約市公校過去數十年一直受資金不足困境，現在既然有了這筆全額資助，是否應首先解決那些更為迫切的問題呢？紐約市不少公校設施老舊、人員不足，市教育局至少應先解決這些問題，再來討論小班制的可行性。

儘管小班制在理論上確實有助於提高教學質量，但這並非改善教育的唯一辦法。人工智慧、大數據和視頻會議等新興技術為教學提供了更多可能性。教育局可據此設計更加靈活的學習方案，滿足每個學生的個性化學習需求，無需減少班級規模或大幅增加教師人數。同時，提升教師的培訓水平，注重教育資源的合理配置，也能在不增加財政負擔的情況下改善教學體驗。

小班制度或許是未來的教育發展方向。但在財政缺口沒有解法的當下，空談小班制多少有些「畫餅充飢」。找到一條既能改善教學又能兼顧財政現實的可持續道路，才是我們目前真正需要的教育模式。