皇后區現連環劫車案 警持續搜捕

皇后區近日發生五起持槍搶劫豪車、奪取錢財案。警方呼籲民眾注意保管隨身財物，不與陌生人搭訕，隨時保持警惕以防盜竊。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約市警方21日在皇后區 搜捕兩名男子，指兩人與過去一周區內發生的五起持槍搶劫豪車、奪取錢財和其他貴重物品案件有關。警方呼籲民眾在假期注意保管好隨身財物，不與陌生人搭訕，隨時保持警惕以防盜竊。

警方說，第一起劫車案發生在上周五晚7時左右，當時嫌犯將車停在一名35歲的婦女身旁，她開著一輛灰色保時捷轎車停在華裔居民較多的皇后區橡園(Oakland Gardens)第67大道和第228街附近。其中一名嫌犯持槍下車，強迫女子交出汽車和手機，嫌犯駕駛該女子的保時捷逃走，另一名嫌犯則駕駛自己的車離開，該女子沒有受傷。

警方稱，兩小時後，嫌犯在法拉盛 法靈頓街劫持了一名46歲男子的黑色2022年奔馳轎車，案發地點距離第一起事件約八哩。他們駕駛之前偷來的保時捷來到現場，並在偷竊奔馳車時擊打受害者的頭部。接著他們駕駛兩輛偷來的汽車在白石快速路(Whitestone Expressway)上向東逃竄。受害者被送往紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)，目前傷勢穩定。

警方調查顯示，在周日晚上11時左右，嫌犯再次出現在法拉盛民宅區的波普勒大道(Pople Ave.)和大學點 (College Point)大道附近，他們仍駕駛著搶來的保時捷，停在一名41歲男子的2022年款寶馬越野車旁，鑽進該男子的車內，偷走了他的手表和1800元。該男子沒有受傷，嫌犯駕駛保時捷沿大學點大道向北逃逸。

周一淩晨3時左右，嫌犯再次出現。他們接近一名停在法拉盛王子街(Prince St.)黑色2021年款寶馬越野車前的25歲男子。嫌犯鑽進該男子的車內，打了他的頭部，搶走了他的手機、夾克和墨鏡。警方表示，其中一名嫌犯搶走寶馬車後駕車逃逸，另一名嫌犯則駕駛一輛灰色轎車逃逸。受害者受輕傷，已在現場接受治療。

本周一淩晨4時左右，警方發現嫌犯在法拉盛41大道和海特街(Haight St)附近駕駛一輛黑色寶馬轎車，撞上另一輛駕駛寶馬轎車向東行駛的45歲男子。據警方稱，嫌犯亮出一把槍，從該男子身上搶走了1000元現金和墨鏡，然後沿41大道向西逃離。事件中無人傷亡。

警方表示，截至21日，嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。