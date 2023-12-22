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追逐英雄夢想 華裔移民成「市警尖兵」展身手

記者邢易霖 / 紐約報導
沈世陽展示救援車上的工具，有專門負責地鐵救援、房屋倒塌、遇惡劣天氣時需要的工具，還有水下救援工具。(記者邢易霖 / 攝影)
沈世陽展示救援車上的工具，有專門負責地鐵救援、房屋倒塌、遇惡劣天氣時需要的工具，還有水下救援工具。(記者邢易霖 / 攝影)

在電影中，人們常會看到這樣的鏡頭：當駕車人車鑰匙不小心鎖在車內，急得團團轉時、當有人爬上高樓，正想跳樓時；當有居民將自己反鎖房內，可能對他人構成威脅時，就會有身手不凡的「超級警察」出現，要麼通過談判技巧，去除對方心結，化解危機；要麼通過轉移對方注意力，出其不意地控制住場面。

紐約市警局就有一群這樣的「超級警察」，他們屬於「緊急勤務組」(Emergency Service Unit，簡稱ESU)，人稱「尖兵組」。原籍中國遼寧省丹東市的華裔警員沈世陽已在這個小組服務十年。

沈世陽2005年移民美國，2007年成為陸戰隊員，駐紮過阿富汗和伊拉克。他2011年結束軍旅生涯，三年後加入紐約市警「緊急勤務組」，至今已達10年。緊急勤務單位是紐約市警局十分獨特的特勤單位，一般各大城市的警察 SWAT 單位只負責執行高危險的逮捕令或人質救援等任務，但紐約市警局的ESU還兼任緊急救援的任務。

沈世陽先前曾做過餐館和裝修，他心中的使命感促使他最終決定從警。他說，緊急勤務組的工作範圍廣泛，市內每個區都會有一台緊急救援車提供救援服務，因為有時還會遇到車禍中車輛翻覆，有人被困在車內的情況，他必須迅速使用救援工具，確保及時而有效地投入救援行動。

他說，每當民眾撥打911後，碰到一般警察解決不了的問題時，他們就會出動救援，他救援的範圍涵蓋皇后區以北的所有警分局，從皇后中城隧道(Queens Midtown Tunnels)至貝賽(Bayside)。

他說，成為緊急勤務組的一員，須有極好的身體素質。在進入團隊之前，須接受長達10個月全面培訓，包括潛水證、搜查令、心理學培訓、房屋倒塌的基礎訓練以及緊急救援等多方面的知識和技能；還有嚴格的體能考試和面試，要求在11分鐘內完成1.5哩的跑步，同時背75磅的重物上三樓；不能恐高；不能對水產生恐懼，必須具備游泳能力；手槍射擊得分需達到85分以上。

他說，他對能經常在法拉盛幫助華人解決問題感到自豪。一次有位華人女子把自己反鎖屋內長達兩小時，拒與外界交流。他當時想方設法與她建立有效的交流，「我當時就像對著空氣說話，她也不搭理我，直到我口乾舌燥想喝水，希望她給我遞一瓶水。」最後，趁華女開門送水時，她成功將女子控制，送往醫院。

他說道，「每次出任務不能失敗，還要將損失降到最小。」這是一份極具使命責任感的職務，不僅代表警員，更是一個「守護使命」的崗位。

紧急事务组(Emergency Service Unit)華人警員沈世陽，主要負...
紧急事务组(Emergency Service Unit)華人警員沈世陽，主要負責當民眾和市警需要協助的時候，即時趕到現場展開救援行動。 (記者邢易霖 / 攝影)

紐約市 華人 華女

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