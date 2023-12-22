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防糧食券盜刷 紐約店家須張貼警示

記者張心／紐約報導
民眾一旦發現糧食券被盜，應立即聯繫EBT卡客戶服務熱線。(取自紐約州府糧食券官網)
民眾一旦發現糧食券被盜，應立即聯繫EBT卡客戶服務熱線。(取自紐約州府糧食券官網)

為防止低收入群體賴以生存的糧食券(SNAP)被盜刷，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)21日簽署法案，要求接受EBT卡的商家們張貼警示，提醒消費者糧食券存在盜刷隱患，避免更多不知情民眾遭受欺詐。

由紐約州華裔參議員劉醇逸和州眾議員李羅莎(Nily Rozic)提出的A4023和S6088法案，今年6月由州參議會和眾議會分別投票通過，21日經州長簽字成法。新法規定，所有接受EBT卡的商家們需要在店內外設立警示牌，在提醒消費者糧食券有被盜刷風險的同時，也要提供被盜申訴和追賠渠道信息。

詐騙分子通常會在EBT刷卡機或自動取款機上安裝特殊裝置，通過複製糧食券持有者輸入的個人信息，來竊取其卡片數據與個人識別號碼，進一步製作假卡片消費，最終盜取受害者的福利金。根據過往案例分析，許多受害者都是事發後多日，再次消費時才意識到卡片被盜刷，而追賠也成為了棘手的難題。

州府表示，一旦發現糧食券或公共福利被犯罪分子以電子形式盜刷，建議及時填寫申請表以獲得政府補發。此外，應立即聯繫EBT卡客戶服務熱線，報告卡片被盜並請求更換新卡，客服聯繫電話為(888) 328-6399，也可登陸網站ConnectEBT，或下載ConnectEBT的App申請。

州府提醒，報告EBT卡被盜並請求更換新卡後，可參考zh.otda.ny.gov/workingfamilies/EBT-scam-alert.asp獲取福利補發信息，獲批的受害者將有可能獲得全額被盜金，或是被盜前一個月福利金的兩倍數量金額補貼。

劉醇逸表示，長者通常因為疏於防範而成為犯罪分子下手的目標，他感謝州長通過此法案，幫助低收入群體從根源預防犯罪。

華人糧食券持有者，通常因為疏於防範而成為犯罪分子下手的目標。(本報資料照片)
華人糧食券持有者，通常因為疏於防範而成為犯罪分子下手的目標。(本報資料照片)

糧食券 福利 低收入

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