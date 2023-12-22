紐約教育經費被砍 教師工會告市長

紐約市教師工會主席穆格魯表示，市府經費削減都是非必要且違法的。(取材自X平台)

紐約市 教師聯合工會(UFT)21日將市長亞當斯 (Eric Adams)告上法庭，指其在財政稅收增加時試圖削減教育經費，希望法官阻止市府減少5億5000萬元教育經費的計畫，要求恢復到與去年同等的教育預算水平。

市教師聯合工會四名成員當天向曼哈頓的州高等法院(Manhattan Supreme Court)遞交訴狀，指亞當斯違反一項紐約州法律，該法條禁止市府在整體稅收提升時減少對公校的撥款；根據工會收集的證據，市府上一財年收入比預期多了約80億元。

訴狀顯示，這些經費削減還將侵犯學生獲得基本教育的憲法權利，請求法官下令市府，將公校資金恢復到與去年一致的水平。

根據市府11月宣布的財政計畫，市教育局將在本學年削減5億4700萬元，到2024-2025學年將削減6億元，到2025-2026學年將會削減更多。亞當斯給出的理由是，無證客 危機造成全市財政吃緊，預計到2025年中會耗資120億元。

市教師工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，這些削減都是非必要且違法的，「市府不能一邊自誇旅遊業復甦、就業崗位增長，一邊又自創財政危機『甩鍋』給無證客，然後從教育者身上『薅羊毛』補漏洞。」他認為，市府不過是在以無證客為幌子進行政治遊戲，「誘使聯邦官員聽取紐約市府的請求給錢，即使他們本來就可以從州府那裡拿到更多。」。

對此評價，市府尚未回應，但在21日中午的年終記者會上，亞當斯試圖淡化這一衝突，稱自己理解穆格魯所言所行，因為他必須代表工會成員，但穆格魯私下和他及市教育總監班克斯(David Banks)都是「政治盟友」，「他們知道我們面臨的問題」。

一直對教育經費削減問題多加關注的布碌崙(布魯克林)第20學區學委趙愷文(Kevin Zhao)表示擔心，教育經費一旦削減，會從縮減特殊高中、資優班這類優質教育先「開刀」，進而危及華人學生的利益。