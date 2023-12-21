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紐約學生攜帶武器入校 華人區學校進前5

記者邢易霖／紐約報導
皇后區華人聚居區的多所高中，都發現學生攜帶武器進入校園。圖為紐約市警方展示收繳的槍枝。(路透)
皇后區華人聚居區的多所高中，都發現學生攜帶武器進入校園。圖為紐約市警方展示收繳的槍枝。(路透)

紐約市學校在12月的三天時間裡，就發生三起學生被刺傷事件。根據紐約市警局2021至2022學年的學生攜帶武器入校數據，皇后區的多所學校位居前十。其中，華人聚居區的貝賽的卡多索高中(Benjamin Cardozo High School)共發現113件武器，在所有學校中居第三，華人新移民學生較多的皇后區江邦高中(John Bowne High School)居第五，森林小丘高中(Forest Hills High School)居第六。

儘管國家教育數據顯示，全國1853所學校中，僅發生197起學生持有武器案件，但根據紐約市警局的數據，僅紐約市10所學校就發現多達970件武器。服裝工業高中(The High School of Fashion Industries)列第一，警方共收繳了159件武器；曼哈頓哈林區的菲利普倫道夫高中(A. Philip Randolph Campus High School)排第二，總計收繳了120件武器。皇后區貝賽的卡多索高中發現了113件武器，列第三；Bayard Rustin Educational Campus居第四，收繳了110件武器；法拉盛江邦高中收繳了91件武器，位居第五。

警方還在森林小丘高中、Mott Haven Educational Campus、Adlai Stevenson High School、約翰肯尼迪紀念高中(John F. Kennedy Memorial High School)和伊萬德蔡爾茲高中(Evander Childs Educational Campus)，收繳了70至80件武器，使得這些學校躍居前十之列。這一系列令人擔憂的數據，引起社區關注。

據了解，貝賽卡多索高中一名14歲學生，在今年年初因持上膛槍枝上學，遭警方逮捕。這所高中幾年前還曾發生過學生刺人案件。市教育局發言人表示，任何類型的武器，在紐約市公校都不被容許。紐約市公校安全聯盟(NYC School Safety Coalition)主席、家長戴維斯(Mona Davids)表示，市警局和教育局應建立公共數據庫，每周更新一次，顯示學校發生的犯罪事件和收繳武器數量，家長有權知道每所學校的安全狀況。

在學生於2021年秋季回歸課堂，學校鬥毆行為激增。市長亞當斯(Eric Adams)說，愈來越多的學生在上下學的途中，因為擔憂自身安全而攜帶武器。他發起了一項名為「Project Pivot」的學校安全倡議，聘請防暴力專家和導師在經常發生暴力事件的學校工作。校長們被要求參加每周與市警局專員的通話，以讓學校更安全。

皇后區華人聚居區的多所高中，都發現學生攜帶武器進入校園。圖為紐約市警方展示收繳的...
皇后區華人聚居區的多所高中，都發現學生攜帶武器進入校園。圖為紐約市警方展示收繳的槍枝。(路透)
皇后區華人聚居區的多所高中，都發現學生攜帶武器進入校園。圖為紐約市警方展示收繳的...
皇后區華人聚居區的多所高中，都發現學生攜帶武器進入校園。圖為紐約市警方展示收繳的槍枝。(路透)

紐約市 皇后區 教育局

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