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紐約市測速攝像9個月開50萬張罰單 收2.2億罰款

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市的超速攝像在2023年頭九個月開出總額達2億2000多萬元的罰單，皇后區和布碌崙分居前兩位。(記者胡聲橋／攝影)
紐約市的超速攝像在2023年頭九個月開出總額達2億2000多萬元的罰單，皇后區和布碌崙分居前兩位。(記者胡聲橋／攝影)

今年前九個月，分布在紐約市各區的校區測速攝像頭總共開出了近50萬張罰單，罰款總額高達2億2000萬元。在紐約市五大區中，皇后區布碌崙(布魯克林)開出的此類罰單最多，分列前兩名。

紐約市警方安裝的測速攝像頭，自2022年8月開始從周一至周五上午6時到晚上10時運行，改為全天候運行，每天24小時監控，每周七天、全年365天都可以給駕駛開罰單，運行時間大幅度增加。

全市五大區裝2000攝像頭

這種測速攝像頭又被稱為校區測速攝像頭，必須安裝在距離校舍四分之一哩的範圍內，對超過規定時速10哩以上的司機處以50元的罰款。雖然法律規定安裝攝像頭的校區數量上限為750個，但因為一個校區允許安裝多個攝像頭，紐約市在五大區總共安裝了約2000個攝像頭。

平均每分鐘12起超速被罰

根據紐約市開放數據(Open Data)網頁的統計，從今年1月1日到9月26日，紐約市各區的校區測速攝像頭共拍到445萬8693次超速違規行為。按每次罰款50元計算，罰款總額為2億2300萬元。平均下來，紐約市在269天內每天有1萬6575起，每小時有691起，每分鐘有12起超速違規被發現和處罰。

從違規總數看，皇后區和布碌崙區分居前兩位，分別為173萬9345起和140萬282起；其次為布朗士區67萬6301起、曼哈頓區33萬682起和史泰登島31萬2083起。

超速攝像頭的許多批評者質疑攝像頭的功效，他們指責紐約市更關心的是增加收入而不是公共安全。不過市府一再稱安裝測速攝像頭是為了改變駕駛的行為，使道路變得更安全。

擴大執法後死亡數少25%

今年8月，市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)宣布，在全天候執法第一年裡，超速違規數量平均下降了30%，在擴展的執法時間段，即周一至周五晚上10時到上午6時和周末，交通事故死亡人數減少了25%。羅格貴茲還說，擴大執法範圍取得了成效，「超速最常發生在夜間和周末，擴大執法範圍是保證紐約市民安全的一個非常有效的工具」。

紐約市 布碌崙 皇后區

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