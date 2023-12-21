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福壽老人中心聯合富邦基金 為老人送暖

記者鄭怡嫣／紐約報導
福壽老人中心聯合富邦基金20日為老人送暖。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
福壽老人中心聯合富邦基金20日為老人送暖。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

位於皇后區法拉盛的華策會福壽老人中心20日聯合富邦基金會，為長者派發聖誕禮物，富邦基金會創辦人傅先清延續傳統，為長者們贈送400條圍巾及400個手袋，禦寒送暖過冬；福壽老人中心主任鄭石、中心執行委員會主席羅一玲等，向長者們祝賀聖誕及新年快樂。

傅先清表示，富邦基金會有很多敬老扶幼項目，旨在回饋社區，幫助社區中的弱勢群體，上個月他作為華特兒童基金會(Walter Kaner Children's Foundation)董事，延續數十年傳統，共同舉辦年度感恩節兒童聯歡會，與華裔及其他各族裔的殘障及低收入家庭的逾650名兒童共同慶祝感恩節。此次的敬老活動也已舉辦多年，為華埠及法拉盛華策會的長者們帶來冬日裡的溫暖，希望他們身體健康、快樂過冬。

福壽老人中心主任鄭石表示感謝基金會的捐贈，節假日也收到許多社區機構及人士的關懷與捐贈，天氣漸冷，望老人度過平安幸福的聖誕與新年。中心執行委員會主席羅一玲說，她來美及任職華策會已超過30年，如今機構已有逾2萬名會員，每年冬天社區都會記得為中心送暖送愛，令人感動，感謝他們的付出。

老人中心 法拉盛 低收入

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