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布碌崙首家合法大麻店 羊頭灣開張

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙首家大麻店19日在羊頭灣開張。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙首家大麻店19日在羊頭灣開張。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)首家合法大麻店19日在羊頭灣開店營業。這家大麻店就在羊頭灣華人聚居區U大道旁邊，距離班森賀華社也不遠。就在18日，執法部門在貝瑞吉關閉了一家非法大麻店，並準備處罰店主和大麻店所在大樓的業主。

布碌崙首家合法大麻店名為「Grow Together」，位於康尼島大道(Coney Island Ave.)夾T大道和U大道之間。這也是紐約州第36家供成年人有條件使用的合法大麻店。大麻店19日上午11時舉行簡短記者會後，就開始營業了。

這家由非洲裔經營的企業由萊德勒姆(Christopher Ledlum)和薩波茲尼(Steven Sapoznik)共同創辦。顧客進店前，有一個守門人會要求顧客出示身分證，確保年齡在18歲以上。這家店店面並不大，但貨物陳列得很整齊，也很乾淨。

幾名店員都在熱情接待顧客，合夥人薩波茲尼也在店內。他說，開業第一天，有一些顧客來光顧，也賣出了一些產品，但並不多。薩波茲尼說，他原來是做電器生意的，後來決定和萊德勒姆一起創辦這家大麻店。

布碌崙(布魯克林)華人聯合會有一個辦公室就在羊頭灣，該會會長鄧賢銘(Ansen Tang)說，這家大麻店附近就是兩所學校，位置不算好，但市警61分局就在距離大麻店兩個街區的地方，可以對一些不法之徒起震懾作用。鄧賢銘說，他本人反對包括大麻在內的毒品，現在既然政府決定在羊頭灣開設布碌崙首家合法大麻店，他希望政府對大麻生意能夠管控得好。他贊同大麻用於治療病人，但反對娛樂性使用大麻。

布碌崙社區服務中心負責人羅添福說，他始終反對大麻，尤其反對在學校、老人中心和商店附近開大麻店，他認為進出大麻店的有一些人是壞人，希望這個大麻店不要對移民占相當部分的華人社區帶來負面影響。

布碌崙首家大麻店19日在羊頭灣開張。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙首家大麻店19日在羊頭灣開張。(記者胡聲橋／攝影)

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