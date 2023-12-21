MTA明年將增加地鐵班次 華人常乘坐的N、R線上榜

MTA將於明年實施下一階段的地鐵班次擴展服務。(記者顏潔恩／攝影)

紐約州府在今年的財政預算案中撥給大都會運輸署(MTA )額外3500萬元資金，用於改善紐約市 的地鐵系統，並自夏天起分階段擴展地鐵服務；隨著2024年將至，地鐵擴展服務進入下半階段，多條線路將於周末、高峰時段增加班次，其中包括較多華人乘坐的N、R和6號線。

MTA日前舉行本年度最後一次董事會議，感謝全體員工，其中提到招募新人、推動新的基礎改善項目的重要性；會議也提到，MTA的目標是讓地鐵客流量恢復到新冠疫情前的最高水準，對此擴展服務的努人將於明年步入下半階。

在這一階段，地鐵C、N、R線在周一至周五的晚間時段、G車在中午時段的服務將會增加，增至每八分鐘一趟；與此同時，1號、6號車周末班次原為每六分鐘一趟，也計畫進一步增加班次，以滿足高峰時段的需要。

這一計畫的最後階段將在2024年7月進行，增加B、D、J、M車在中午、傍晚時段的班次，增至每八分鐘一趟；周末時段，3號、5號線的班次也將增加，每10分鐘一趟。

據悉，MTA派出團隊於今年起監控周末時段的通勤情況，用來制定和規畫專案，改善紐約市的通勤；他們已對一些表現較差的線路作針對性的執法和改進，至今提出了29項審查方案，其中有10項已完成整改，從名單中刪除。

2024年，MTA將公布皇后區最新的公車路線設計圖，並在公車上安裝更多攝像機，對阻擋公車道的私家車開罰單；他們預計到2024年底，所有的地鐵車廂內都會完成攝像機安裝，全市2600輛地鐵車中，超過1200個已安裝完畢。

此外，今年多個地鐵站 也增設了電梯，方便老人和殘障人士使用，新的一年裡還會增設這項便利服務；針對曼哈頓堵車費(Congestion Pricing)計畫的實施，MTA也會在2024年舉行公聽會，屆時將會公布日期。