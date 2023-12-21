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紐約客談／限制攔檢無助打擊犯罪

紐約客談

紐約市議會20日通過系列治安法案，其中加強對警察攔檢執法的管控這一舉措，最具爭議性；從過去的歷史和數據上看，攔檢的執法文化確實有種族針對性，警察的執法作業系統毫無疑問必須更透明，但藉此管控攔檢執法，恐怕會矯枉過正、適得其反，令紐約市變得更危險。

十年前，聯邦法院裁決指出，紐約市警的攔檢執法侵犯民眾的憲法權利且具有種族歧視性，無故被攔截的對象經常是非洲裔和西語裔，警察的暴力執法還導致不少人死於非命；法官Shira Scheindlin隨後下令市警總局進行徹底的改革，並要求市府雇用獨立的監察員來監管警局的運作和執法政策。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)提出、20日獲市議會通過的法案，要求一些低級別的攔截，也要層層上報，披露與之打交道者的種族、年齡和性別等資訊，這相對束縛了警察保護社區的能力，警員還因此需花更多時間處理繁瑣的官僚文書工作。

站在因不當執法而失去親屬的民眾的角度，攔檢執法確實存在執行不當的瑕疵，令他們迫切感到改革的必要；新聞媒體不斷報導非洲裔再因暴力執法而喪命的消息，屢次掀起對制度性歧視的不滿，任誰也會「病急亂投醫」，認為只要做出改變、甚至是直接取消攔檢執法，就能解決問題。

但也不能用限制攔檢執法來保護某些族裔群體的方法，犧牲整座城市的安全；只要是壞人，終究會犯罪，且會利用所有漏洞，片面約束攔檢執法，只可能幫助壞人脫罪。

警察執法固然要更透明化、減少濫用職權，確保紐約市警接受嚴格的審查和監督；但不能從一個極端走向另一個極端，否則犧牲的是公眾安全。

紐約市 種族歧視

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