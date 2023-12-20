反堵車費 華埠社區決定打法律戰

華埠社區舉行會議，討論反抗堵車費的未來計畫，決定提起訴訟阻止該計畫實施。(記者許君達／攝影)

由華埠 反堵費聯盟主辦的社區會議，18日晚間在曼哈頓中華公所舉辦，會議邀請來自華埠、小義大利以及下東城的社區和商界代表，討論反抗曼哈頓堵車費 政策的下一步計畫，數十名社區居民參加，中華公所會議室坐無虛席。主辦方表示，綜合各方的意見後，已決定採取法律手段抵制堵車費計畫。

大華埠民權聯盟共同主席陳建閃表示，堵車費政策制訂者宣稱他們的目的是減少「中央商務區」的交通壅堵，而普遍收入並不高的下東區居民只是碰巧住在「中央商務區」旁邊，卻也要被迫支付這筆不菲的金額，是何道理？他認為，這筆款項既然誰都逃不掉，就不如直接稱呼為「稅」。

大華埠民權聯盟成員王鏑說，不僅華埠和小義大利，下城收費區內的很多社區，比如蘇荷區等，經濟狀況都不甚理想。對於這些社區，需要的不是減少車流人流而是吸引更多人前來。然而堵車費政策只會加劇這幾個社區的衰落。

面對基本已成定局的收費計畫，會議主要討論的是社區未來的努力方向到底是爭取更多優惠或豁免，還是直接發起法律挑戰、以求徹底否定收費計畫的合法性。

民主黨第65區區領袖于金山表示，現在包括新澤西和紐約州其它郡縣在內，都已提出了多項針對堵車費計畫的訴訟，訴求則依當地的情況而各有不同。「如果未來別人官司成功不用繳費了，而你沒有提告，那麼當局損失掉的收入只可能更多地攤派給我們這些沒有起訴的人群」。

會議現場並未有人發出反對走法律程序的聲音，不過對於以何種方式提起訴訟，則意見不一。陳建閃認為，新澤西州 以繞行車輛造成的環境影響為由提告，而對華埠來說，堵車費造成最直接的會是經濟影響。下東城的民主黨65A區領袖伯曼(Lee Berman)則指出，社區旁的羅斯福高速公路(FDR Drive)是過境車輛可以用來規避堵車費的一條通道，收費開始後，車流量勢必增加，然而社區對於這方面的環境正義訴求卻一直無人理睬。