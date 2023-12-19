風暴襲紐新康三州 通勤受阻、數萬戶斷電

強大的沿海風暴18日席捲紐新康三州地區，嚴重影響居民通勤，帶來洪水和停電。(美聯社)

一場強大的沿海風暴18日席捲紐新康三州地區，嚴重影響了居民周一的通勤。沿海區域還有可能遭受洪水 和停電，長島 面臨最為嚴重的強風風暴。

雨帶從17日開始在三州地區擴散，大雨和強風一直持續到18日。18日早上，維拉札諾大橋(The Verrazzano Bridge)因大風而關閉。主要機場仍然開放，但不少航班已遭遇延誤甚至取消。據航班追蹤網站FlightAware，截至早上6時30分，拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)14%的出港航班和13%的入港航班被取消。

強風也導致樹木和電線桿倒塌，並造成斷電。據ABC News報導，新澤西州有超過4萬戶客戶斷電，紐約州斷電報告3萬7000次。紐約市 報告了8000多次斷電，長島則有近7000次。建築部門的檢查人員在風暴來臨前已經在戶外抽查，以確保工地的安全。

下午2時，風暴已離開紐約市及周邊地區，向北移動至新英格蘭地區(New England)北部。隨著風暴過去、降雨停止，紐約市氣溫從早晨的60多度暴跌至晚上的40多度，並伴有大風天氣。部分地區河流水位仍然較高。接下來一周紐約市天氣晴朗，氣溫將保持在30至40度左右。

市長亞當斯(Eric Adams)發布針對周日和周一兩天的旅行警告，敦促市民在風暴嚴重時減少外出，並盡可能待在室內。亞當斯在聲明中表示：「如果您室外有任何鬆動的物品，務必在風暴來臨前將它們固定好。低窪和排水不良地區應該採取額外措施，例如清理集水盆，確保雨水進入下水道，而不是淹沒地下室和街道。」

紐約市全市範圍內的洪水警報持續至周一下午5時。在此期間，三州地區的降雨量達到2到4吋，風速高達每小時50到60哩。長島和康乃狄克州(Connecticut)東南部則遭遇最為強烈的風暴。

國家氣象局提醒，沿海地區的洪水風險最大。長島的沿海地區可能面臨中到重度的洪水，潮位在在周一早上和中午達到1.5到2.5呎。其他地區則遭遇輕到中度的洪水，包括路面積水。