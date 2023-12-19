我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為改變「過動症」兒子命運 中國父母花20萬走線

辦護照重回疫前 最快6周取件 急件2~3周搞定

法拉盛地鐵7號線狀況連連 民怨沸騰

記者高雲兒／紐約報導
對於要經過法拉盛等站點的地鐵7號線，18日早上出現突發狀況，導致延誤變本加厲，許多華人抱怨連連。(記者高雲兒／攝影)
對於要經過法拉盛等站點的地鐵7號線，18日早上出現突發狀況，導致延誤變本加厲，許多華人抱怨連連。(記者高雲兒／攝影)

周末的暴風雨導致地鐵和火車延誤，很多民眾在18日早上出行時受到嚴重影響；對於要經過法拉盛等華人聚集地的地鐵7號線，還出現了意外突發狀況，導致延誤更嚴重，許多華人對此抱怨連連，表示大都會運輸署(MTA)有責任解決老問題。

根據大都會運輸署，周日晚間的沿海風暴造成了紐約市在周一早上的多條地鐵線路延誤，包括D線、6號線以及J線，長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro North)也受到不同程度的影響。

7號線也在18日出現嚴重延誤，原因卻和與風暴無關；早上7時左右，維爾農林蔭路-傑克遜大道車站(Vernon Boulevard–Jackson Avenue station)著火，皇后廣場地鐵站(Queensboro Plaza)和34街-哈德遜車站之間雙向暫停服務；另外又因為轉軌問題以及有人需要醫療協助，7號線再度延誤。

延誤導致法拉盛地鐵站處處乘客推擠，許多等待的華人焦急和不滿；乘客張Annie說，她已習以為常，「總是不準時，今天乾脆車停了」；另一位盛先生因害怕時間耽擱，只好去坐火車，「要多花錢，而且上班肯定要遲到了」；乘客林女士則說，她和在其他地鐵站坐7號線的朋友溝通，「聽說他們上車後又被趕下去了，耽擱了半小時」，她對地鐵的服務表示不滿，「愈來愈貴，服務沒有改進，現在還要收堵車費」。

18日晚上5時許的下班高峰時段，7號線雙向又出現延誤。(記者高雲兒／攝影)
18日晚上5時許的下班高峰時段，7號線雙向又出現延誤。(記者高雲兒／攝影)

當天上午9時許，服務才恢復正常；根據大都會運輸署的說法，由於人手短缺，一些線路的服務也縮減，「我們正在盡力利用現有的列車人員提供服務。」

但到當天下午5時的下班高峰時段，7號線雙向又出現延誤，大都會運輸署說這是因為他們在解決多個沿線問題，包括在中央車站42街附近更換一根斷了的鐵軌，以及解決網絡通信問題。

地鐵站 大都會 華人

上一則

法拉盛迎聖誕 中國傳統民族音樂展獨特魅力

下一則

華男萬元現金 法拉盛當街被搶

延伸閱讀

選哲之友美東分會成立 柯文哲拉票

選哲之友美東分會成立 柯文哲拉票
華商會聖誕聯歡 亞當斯蒞臨

華商會聖誕聯歡 亞當斯蒞臨
追悼高耀潔 中國婦權：不畏強權防愛滋

追悼高耀潔 中國婦權：不畏強權防愛滋
華女亞馬遜帳戶被盜賣 600元商品以隱藏訂單寄到法拉盛

華女亞馬遜帳戶被盜賣 600元商品以隱藏訂單寄到法拉盛

熱門新聞

老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌在社群媒體公布自己換上肺癌。(截取自董愷悌Instagram)

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

2023-12-16 16:33
市清潔局推出應對積雪的新智能系統，加速環衛人員鏟雪、撒鹽、清潔與收集工作。(市府提供)

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

2023-12-14 14:32
蔣先生為幫助父母發起眾籌。(取自蔣先生GoFundMe籌款頁面)

華人夫婦被騙百萬 兒發起眾籌救家

2023-12-17 01:29
茶葉近來在中國成為金融炒作工具。(新華社)

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

2023-12-16 10:06
聯合愛迪生位於布碌崙登波的發電廠14日深夜發生故障並冒出濃煙。(取自X平台用戶Sean Scott)

紐約大停電 多人困電梯 意外原因很罕見

2023-12-15 08:49
搬家若遇到搬家公司敲詐，既破財又傷神，因此慎選搬家公司非常重要。(本報檔案照)

低價攬客超收逾300萬元 2搬家公司員工涉詐欺恐坐牢20年

2023-12-14 14:07

超人氣

更多 >
數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻

數學題「吃6顆水餃…」 小學生無厘頭作答讓網友笑翻
受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求
怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了

賣房展開三年135國遊輪行 她卻被告知取消了