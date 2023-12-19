法拉盛地鐵7號線狀況連連 民怨沸騰

對於要經過法拉盛等站點的地鐵7號線，18日早上出現突發狀況，導致延誤變本加厲，許多華人抱怨連連。(記者高雲兒／攝影)

周末的暴風雨導致地鐵和火車延誤，很多民眾在18日早上出行時受到嚴重影響；對於要經過法拉盛等華人 聚集地的地鐵7號線，還出現了意外突發狀況，導致延誤更嚴重，許多華人對此抱怨連連，表示大都會 運輸署(MTA)有責任解決老問題。

根據大都會運輸署，周日晚間的沿海風暴造成了紐約市在周一早上的多條地鐵線路延誤，包括D線、6號線以及J線，長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro North)也受到不同程度的影響。

7號線也在18日出現嚴重延誤，原因卻和與風暴無關；早上7時左右，維爾農林蔭路-傑克遜大道車站(Vernon Boulevard–Jackson Avenue station)著火，皇后廣場地鐵站 (Queensboro Plaza)和34街-哈德遜車站之間雙向暫停服務；另外又因為轉軌問題以及有人需要醫療協助，7號線再度延誤。

延誤導致法拉盛地鐵站處處乘客推擠，許多等待的華人焦急和不滿；乘客張Annie說，她已習以為常，「總是不準時，今天乾脆車停了」；另一位盛先生因害怕時間耽擱，只好去坐火車，「要多花錢，而且上班肯定要遲到了」；乘客林女士則說，她和在其他地鐵站坐7號線的朋友溝通，「聽說他們上車後又被趕下去了，耽擱了半小時」，她對地鐵的服務表示不滿，「愈來愈貴，服務沒有改進，現在還要收堵車費」。

18日晚上5時許的下班高峰時段，7號線雙向又出現延誤。(記者高雲兒／攝影)

當天上午9時許，服務才恢復正常；根據大都會運輸署的說法，由於人手短缺，一些線路的服務也縮減，「我們正在盡力利用現有的列車人員提供服務。」

但到當天下午5時的下班高峰時段，7號線雙向又出現延誤，大都會運輸署說這是因為他們在解決多個沿線問題，包括在中央車站42街附近更換一根斷了的鐵軌，以及解決網絡通信問題。