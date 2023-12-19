貝瑞吉無證大麻店被勒令關閉 全州第9家

紐約州執法部門關閉布碌崙貝瑞吉一家無證大麻店。圖為警方展示搜到的非法大麻。(美聯社)

紐約州 總檢察長詹樂霞(Letitia James)、州長霍楚 (Kathy Hochul)和州大麻管理辦公室(OCM)，18日共同宣布關閉位於布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的一家名叫「大酋長菸店(Big Chief Smoke Shop)」的無證大麻店。他們在公告中說，該店在沒有許可證的情況下連續幾個月銷售大麻，且無視執法機構多次要求其停止經營的命令。

這是州總檢察長詹樂霞和州大麻管理辦公室關閉的第九家無證大麻店。

據公告，OCM和州財政稅務廳(DTF)的調查人員先後兩次檢查大酋長菸店，共沒收了600多磅未經OCM檢測的大麻與大麻產品。詹樂霞和OCM除關閉該大麻店外，還在尋求處罰店主和大麻店所在大樓的業主，店主有可能被處以數百萬元罰款。

詹樂霞說，無證大麻店銷售不受監管的產品，對紐約人構成健康風險，並損害了遵守規則的企業。大麻企業與紐約的其他行業一樣，必須遵守規章制度，安全經營，並繳納其應得的稅款。

州長霍楚說，絕不容忍非法零售商觸犯法律，破壞紐約州全國領先的成人用大麻產業。隨著合法大麻店的開業和無證大麻店的關閉，紐約州正在建立一個更安全的大麻產業。

州參議員郭納德(Andrew Gounardes)說，大酋長菸店不僅藐視法律，還是壞鄰居。州管理部門最終對大酋長菸店採取嚴厲的執法行動，他感到很欣慰。

代表貝瑞吉的市議員紀思廷 (Justin Brannan)說，雖然他一直支持大麻合法化 並監管，但隨處可見的非法大麻店嚴重危害到合法大麻店的生存，已有許多居民投訴該店。

依據紐約州的「大麻法」(Cannabis Law)，任何種植、加工或銷售大麻產品的人，都須在紐約州大麻管制委員會(NYS Cannabis Control Board)註冊並取得牌照。州大麻管制委員會依法可對任何違反「大麻法」的人提起訴訟。