曼哈頓逾百護理員 冒雨抗議24小時工作制

儘管天降大雨，仍有百餘名家庭護理員聚集在市政廳外抗議24小時工作制。(記者許君達／攝影)

百餘名華裔及西語裔家庭護理員，18日冒雨聚集在曼哈頓市政廳外，舉行示威活動，抗議護理行業24小時工作制缺乏人道，他們喊話市議長歐德思(Adrienne Adams)盡快安排議會審議旨在禁止24小時連續工作的提案。

這一示威活動由「婦女的命也是命」運動組織，計畫每月至少在市政廳外集會一次，直到議案通過。儘管18日紐約遭遇大雨天氣、示威的規模比往日稍小，但依舊有超過百人聚集。禁止24小時工作制議案的發起人市議員馬泰(Christopher Marte)和他在此議題上的盟友、州眾議員 金兌錫(Ron Kim)冒雨到場支持。

市議員馬泰是禁止護理員24小時工作制議案的發起人。(記者許君達／攝影)

集會邀請了多名護理員分享他們的故事。由於臨近聖誕和新年，不止一名護理員提到，連續24小時值班的工作，不僅剝奪了他們的休息和薪水，也剝奪了他們與家庭團聚過節的個人生活。一名從法拉盛 趕來的華人護理員說，「我在第一天開始做護理員時，就有同行告誡我，你未來不會有假期，也不會有自己的生活。」馬泰則把拖延阻礙提案表決通過的人，比做在美國文化中家喻戶曉的「綠毛怪」(Grinch)，這個卡通角色以千方百計阻止人們過聖誕節 而聞名。

此外，長時間連續勞動給身體帶來的病痛也很嚴重。來自中國四川的護理員陳莉說，她只做了五、六年24小時護理工作，就已傷痕累累，除了四肢關節部位的疲勞性損傷外，還曾做手術切除膽囊、安裝心臟支架，「醫生說，你這個病就是熬夜熬出來的」。她表示，希望議會和政府能管一管這種不人道的工作制度，不要讓後代們繼續受這樣的苦。

紐約州眾議員金兌錫說，立法禁止24小時連續工作並非高難度政治操作，但各級機構一直在推諉和甩鍋。(記者許君達／攝影)

按照目前的州法，紐約市的家庭護理員如果連續值班24小時，只能拿到13小時的工資。不過，已做護理員超過20年的陳麗儀則表示，未來即使能夠拿到滿額工資，她也不會再做24小時工了。「我還有我的身體，我還想多活幾年」。

金兌錫表示，立法禁止24小時連續工作並非高難度政治操作，然而各級機構一直在推諉和甩鍋，「這不是民主制度應該的樣子」。