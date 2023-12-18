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華裔地產大亨張善良 2億出脫中城3酒店 買家不明

記者許君達／紐約報導
華裔地產大亨張善良。(本報檔案照)
華裔地產大亨張善良。(本報檔案照)

交易紀錄顯示，紐約華裔地產大亨張善良(Sam Chang)近日以超過2億元的價格售出了曼哈頓中城黃金地段的三家酒店，目前買家身分尚無法確認。從2019年以來，張善良已連續售出了在紐約的旗下多個酒店項目。

據The Real Deal報導，張善良售出的酒店分別是位於曼哈頓東39街的第五大道凱悅酒店(Fifth Avenue Hyatt)、位於第五大道上的萬豪艾美酒店(Marriott Le Méridien)以及位於西51街的希爾頓逸林酒店(DoubleTree by Hilton)，三家酒店的成交價格分別為5130萬元、7630萬元和7890萬元。

據報導，他分別於2016年和2017年購入這幾家物業，當時的總價格約為1億6900萬元。這意味著，他通過這筆交易能夠獲利至少3000萬元。

目前，外界還不清楚接手這三家酒店的業主身分，交易文件由一名匹茲堡的律師代理簽署。這名律師並非第一次與張善良合作，2020年也曾幫他經手了另一筆酒店交易。

由於紐約市對新酒店開發的限制愈發嚴格，張善良從2019年起就表態有意退出經營，並開始著手出售名下產業。2020年，他以1億4700萬元的價格出售了一家位於雀兒喜(Chelsea)的大型酒店。而在新冠疫情之後的市場復甦期，他又於2023年先後售出了位於長島市(Long Island City)的假日酒店(Holiday Inn)、曼哈頓中城的三家希爾頓品牌酒店，以及最新的三家中城酒店。

張善良生於台灣，少年時移民日本，17歲時再移民美國，1984年開始進入酒店地產投資行業打拼。酒店地產業資本量大、投資風險高，張善良的從商生涯曾幾經起伏，但他依靠獨到的眼光和對市場趨勢的準確預判而立於不敗之地。一名華爾街投行高管曾表示，張善良常常能夠在不被他人看好的地段看到潛力，然後果斷入手，待出現利好消息時，他所投資的項目就自然看漲。

張善良表示，投資嗅覺不是天生的，而是靠不停的學習和思考得來的。他透露，自己每天都要蒐集世界各地的經濟或市場類新聞，包括油價、股市、美元匯率等，並且堅持閱讀酒店行業的專業讀物，從宏觀的市場行情到微觀的設計細節和物料價格，都做到了然於心。

華裔地產大亨張善良最近出售位於曼哈頓中城黃金地段的三家酒店。(Google街景截...
華裔地產大亨張善良最近出售位於曼哈頓中城黃金地段的三家酒店。(Google街景截屏)

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