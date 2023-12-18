紐約市44車遭扣押 MTA：共欠繳路費百萬
大都會運輸署(MTA)於12月12日至15日在連結布碌崙和史泰登島的維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)展開為期四天的突擊檢查，重點打擊那些欠繳路橋費和違規罰款的車輛。此次行動共有44輛車輛被扣押，總金額高達100萬元。其中一名路虎(Range Rover)SUV車輛的車主欠下逾5萬2000元的通行費和罰款。
突擊檢查行動中扣押的車輛包括寶馬(BMW)、奔馳(Mercedes Benz，又譯賓士)和一輛私人擁有的清潔車。這44名車主欠大都會運輸署(MTA)共92萬2500元，這僅是MTA在2022年因駕車人逃避路橋費而損失的4600萬元中的一小部分。
紐約市的一些駕車人使用各種方式遮擋車牌以逃避繳交路橋費。這些車輛很多搭載著紐約的無現金收費系統(cashless tolling system)無法追蹤的偽造外州車牌，或者使用塑料蓋遮擋合法車牌，以躲避收費攝像頭的監視。
MTA總裁兼執行長利博(Janno Lieber)表示：「這是一個基本公平的問題。有些駕車人開著奔馳和保時捷(Porsches)，卻拒絕繳納數千元的路橋費和罰款。他們這是在搶奪紐約市民的錢，我們絕對不會容忍這種情況發生。」
這並非MTA今年首次在維拉札諾大橋突擊檢查。在1月11日，MTA曾有過一次類似檢查，當時共有21名多次違規的駕車人被拘留。其中，一名馬自達(Mazda)CX-5的駕車人自2021年以來共積欠高達5萬7000元的路橋費和罰款未支付。今年截至目前，MTA已攔截2705輛車，較2022年增加50%。此外，他們也對2933輛覆蓋或遮擋車牌的車輛提出指控。多次逃避繳交路橋費者，可能會被取消車輛註冊，並最終被扣押車輛。
一旦駕車人繳清了欠費和罰款，他們仍可以重新登記並領回車輛，但何時可領回，則由駕車人和拖車公司視情況而定。
利博說，「我們發出的信號很簡單，如果你遮掩你的車牌，或者使用一個假車牌試圖渾水摸魚，你將付出代價。如果你是屢犯，你的車就會被沒收，你也會因為持假車牌而被捕」。
MTA負責橋梁和隧道營運的副總裁希爾德布蘭德(Richard Hildebrand)說，駕車人不得在車牌上添加任何東西，即使膠條或保鮮膜都不行。在紐約州，任何遮擋車牌的做法都是違法的。
MTA官員預計，明年一旦曼哈坦堵車費計畫實施，更多駕車人將會想方設法逃避繳費，因此提前發出警告，防患於未然十分必要。
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