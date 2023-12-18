紐約市44車遭扣押 MTA：共欠繳路費百萬

MTA於12月12日至15日在連結布碌崙和史泰登島的維拉札諾大橋展開為期四天的突擊檢查，打擊那些欠繳路橋費和違規罰款的車輛。(路透)

大都會 運輸署(MTA )於12月12日至15日在連結布碌崙和史泰登島的維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)展開為期四天的突擊檢查，重點打擊那些欠繳路橋費和違規罰款的車輛。此次行動共有44輛車輛被扣押，總金額高達100萬元。其中一名路虎(Range Rover)SUV車輛的車主欠下逾5萬2000元的通行費和罰款。

突擊檢查行動中扣押的車輛包括寶馬(BMW)、奔馳(Mercedes Benz，又譯賓士)和一輛私人擁有的清潔車。這44名車主欠大都會運輸署(MTA)共92萬2500元，這僅是MTA在2022年因駕車人逃避路橋費而損失的4600萬元中的一小部分。

紐約市 的一些駕車人使用各種方式遮擋車牌以逃避繳交路橋費。這些車輛很多搭載著紐約的無現金收費系統(cashless tolling system)無法追蹤的偽造外州車牌，或者使用塑料蓋遮擋合法車牌，以躲避收費攝像頭的監視。

MTA總裁兼執行長利博(Janno Lieber)表示：「這是一個基本公平的問題。有些駕車人開著奔馳和保時捷(Porsches)，卻拒絕繳納數千元的路橋費和罰款。他們這是在搶奪紐約市民的錢，我們絕對不會容忍這種情況發生。」

這並非MTA今年首次在維拉札諾大橋突擊檢查。在1月11日，MTA曾有過一次類似檢查，當時共有21名多次違規的駕車人被拘留。其中，一名馬自達(Mazda)CX-5的駕車人自2021年以來共積欠高達5萬7000元的路橋費和罰款未支付。今年截至目前，MTA已攔截2705輛車，較2022年增加50%。此外，他們也對2933輛覆蓋或遮擋車牌的車輛提出指控。多次逃避繳交路橋費者，可能會被取消車輛註冊，並最終被扣押車輛。

一旦駕車人繳清了欠費和罰款，他們仍可以重新登記並領回車輛，但何時可領回，則由駕車人和拖車公司視情況而定。

利博說，「我們發出的信號很簡單，如果你遮掩你的車牌，或者使用一個假車牌試圖渾水摸魚，你將付出代價。如果你是屢犯，你的車就會被沒收，你也會因為持假車牌而被捕」。

MTA負責橋梁和隧道營運的副總裁希爾德布蘭德(Richard Hildebrand)說，駕車人不得在車牌上添加任何東西，即使膠條或保鮮膜都不行。在紐約州，任何遮擋車牌的做法都是違法的。

MTA官員預計，明年一旦曼哈坦堵車費計畫實施，更多駕車人將會想方設法逃避繳費，因此提前發出警告，防患於未然十分必要。