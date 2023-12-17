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數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

華人夫婦被騙百萬 兒發起眾籌救家

記者劉梓祁／紐約報導
蔣先生為幫助父母發起眾籌。(取自蔣先生GoFundMe籌款頁面)
蔣先生為幫助父母發起眾籌。(取自蔣先生GoFundMe籌款頁面)

利用電話或網絡軟件詐騙的「殺豬盤」愈發猖獗，導致大量華人成為受害者；日前，一名來自皇后區的華人男子發起捐款，他的父母在一起加密貨幣詐騙中損失了100多萬元，面臨失去康州房產的風險。

根據來自皇后區的蔣Eric(Eric Jiang, 音譯)，他78歲的父親和73歲的母親因遭到一家非法虛構貨幣交易所詐騙，損失了100多萬元。該平台名為「UpUp Fashion」，詐騙手法為通過微信等社交軟體與受害者聯絡，以高回報投資為由，誘使受害人投入大量本金。

在損失大量存款之餘，蔣先生的父母還面臨失去康州木橋鎮(Woodbridge)房產的風險。因此，他不得不發起眾籌，希望籌得25萬元用於償還貸款。據了解，該騙局已引起聯邦及多州警方注意，並造成各地共數十位亞裔長者受害，損失已至少達到1000萬元。

蔣先生表示，父母所遭騙局始於數月前，父親收到假裝是朋友問候的短信，但在回覆不認識對方後仍收到希望「建立友誼」的短信，隨後保持聯絡數月。幾個月後，對方開始介紹回報頗高的加密貨幣投資方案，並成功騙得蔣先生父親信任，開始進行長達數月的投資。

直至11月，蔣先生父親蔡在康州當地警局提醒下發現受騙，但損失已無法挽回。警方表示，該犯罪集團吸納了大量紐約受害人的現金，在12個州至少存在20名受害者。調查發現，部分贓款被轉移至香港，為案件追查增加了難度。

蔣先生表示，父母自1980年代從中國移民來美，始終努力工作，且最近萌生幫助他和未婚妻買房的想法，不料受騙。由於蔣先生已註銷公司處於失業狀態，他不得不取消婚禮並發起籌款幫助父母。

專家稱，華人社區尤其容易成為這類詐騙的目標，因其存在語言障礙和對當地法律不熟悉，加之許多受害者由於羞恥或是怕遭到家人和社區的責備，往往選擇沉默不願報警，使得詐騙者逍遙法外。

投資 華人 貨幣

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