我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病床告急…流感、新冠夾擊 加州醫療服務恐施行配給制

數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

60天時限將至 紐約首批無證客家庭將搬出庇護所 恐流離失所

記者張心／紐約報導
曼哈頓中城席地而居的單身無證客，向沿路的行人乞討。(記者張心／攝影)
曼哈頓中城席地而居的單身無證客，向沿路的行人乞討。(記者張心／攝影)

自紐約市府為無證客家庭設置庇護所最高居住時限以來，首批有兒女的無證移民將在近日搬出庇護所，但由於大部分尚未獲得新住所批准，意味著將有不少家庭被迫流落街頭，本就被遊民占據的街道、地鐵、車站等，預計也將更加擁擠。

街道遊民增 如何過寒冬

根據市長亞當斯(Eric Adams)10月16日發布的命令，帶有兒童的無證客家庭若住在庇護所，須每隔60天重新提交入住申請，以鼓勵新來的無證客自食其力尋找新住處，減輕因人數爆滿而不堪重負的全市庇護系統。

市長辦公室表示，首批家庭預計將在聖誕節前後達到60天時限，屆時將搬出或重新申請庇護所席位，無法保證能夠再次分配到同一家庇護酒店，甚至不一定會在同一個區。

人行道被占 上班族不便

市府也曾在9月頒布同樣政策，要求單身無證客每隔30天重新申請入住庇護所。根據施行情況，目前在曼哈頓中城街頭席地而居的男性無證客數量正在逐漸增多，在靠近庇護所羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)的街區更是如此，不少上班族擔心未來會有更多占據人行道空間，造成通勤人員行動不便。

「近兩個月來，麥迪遜大道(Madison Ave.)和公園大道(Park Ave.)之間的街區，睡在那裡的男性越來越多，他們攜帶著大包小包，常常一個人蓋很多床被子。」在比鄰羅斯福酒店摩根大通(JPMorgan Chase)上班的劉女士表示，仿佛以麥迪遜大道為分界線，西邊的第五大道被喜氣洋洋的遊客占據，東邊的社區又多有遊民、無證客，整個中城不僅汽車交通癱瘓，行人走路也愈發不便。

母子睡車站 怕凍死街頭

她擔心若是有更多拖家帶口的無證客流落街頭，曼哈頓這個冬天的交通會更加混亂，而且對無證客本身也有健康威脅，「希望政府能夠妥善安置他們，畢竟寒冬臘月的，紐約會愈來愈冷，希望他們都能夠安全渡過寒冬。」

來自委內瑞拉的22歲佩尼亞(Barbara Coromoto Monzon Peña)說，紐約的冬天太冷，她害怕自己會因此喪命，「作為一名母親，我難以想像和兒子睡在火車站、地鐵站，但沒有辦法，現在輪到我們了。」

目前，全美大城市正在效仿紐約，為無證客設置庇護所逗留時限，包括芝加哥、丹佛、波士頓等，以施壓無證客使其盡快自立門戶。

無證客 庇護 遊民

上一則

為保護更多華人從警 曾昌武就任107分局 紐約市首位福建籍分局長

延伸閱讀

新州6學區更新設施案 3通過3否決

新州6學區更新設施案 3通過3否決
闖入新州車站牛疑從屠宰場逃出 將在庇護所度過餘生

闖入新州車站牛疑從屠宰場逃出 將在庇護所度過餘生
華裔教授雷蕾獲得威大母校 2023年傑出成就獎

華裔教授雷蕾獲得威大母校 2023年傑出成就獎
命案連發 市警五分局加強執法

命案連發 市警五分局加強執法

熱門新聞

紐約市明後天狂風大雨，預計影響市民正常通勤。(市府提供)

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

2023-12-09 16:04
市清潔局推出應對積雪的新智能系統，加速環衛人員鏟雪、撒鹽、清潔與收集工作。(市府提供)

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

2023-12-14 14:32
老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌在社群媒體公布自己換上肺癌。(截取自董愷悌Instagram)

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

2023-12-16 16:33
因「吹哨」中國愛滋病人禍而晚年流亡的醫生高耀潔，今日在紐約家中過世，享壽95歲。（本報資料照）

中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

2023-12-10 16:58
聯合愛迪生位於布碌崙登波的發電廠14日深夜發生故障並冒出濃煙。(取自X平台用戶Sean Scott)

紐約大停電 多人困電梯 意外原因很罕見

2023-12-15 08:49
茶葉近來在中國成為金融炒作工具。(新華社)

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

2023-12-16 10:06

超人氣

更多 >
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬