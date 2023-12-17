60天時限將至 紐約首批無證客家庭將搬出庇護所 恐流離失所

曼哈頓中城席地而居的單身無證客，向沿路的行人乞討。(記者張心／攝影)

自紐約市府為無證客 家庭設置庇護 所最高居住時限以來，首批有兒女的無證移民將在近日搬出庇護所，但由於大部分尚未獲得新住所批准，意味著將有不少家庭被迫流落街頭，本就被遊民 占據的街道、地鐵、車站等，預計也將更加擁擠。

街道遊民增 如何過寒冬

根據市長亞當斯(Eric Adams)10月16日發布的命令，帶有兒童的無證客家庭若住在庇護所，須每隔60天重新提交入住申請，以鼓勵新來的無證客自食其力尋找新住處，減輕因人數爆滿而不堪重負的全市庇護系統。

市長辦公室表示，首批家庭預計將在聖誕節前後達到60天時限，屆時將搬出或重新申請庇護所席位，無法保證能夠再次分配到同一家庇護酒店，甚至不一定會在同一個區。

人行道被占 上班族不便

市府也曾在9月頒布同樣政策，要求單身無證客每隔30天重新申請入住庇護所。根據施行情況，目前在曼哈頓中城街頭席地而居的男性無證客數量正在逐漸增多，在靠近庇護所羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)的街區更是如此，不少上班族擔心未來會有更多占據人行道空間，造成通勤人員行動不便。

「近兩個月來，麥迪遜大道(Madison Ave.)和公園大道(Park Ave.)之間的街區，睡在那裡的男性越來越多，他們攜帶著大包小包，常常一個人蓋很多床被子。」在比鄰羅斯福酒店摩根大通(JPMorgan Chase)上班的劉女士表示，仿佛以麥迪遜大道為分界線，西邊的第五大道被喜氣洋洋的遊客占據，東邊的社區又多有遊民、無證客，整個中城不僅汽車交通癱瘓，行人走路也愈發不便。

母子睡車站 怕凍死街頭

她擔心若是有更多拖家帶口的無證客流落街頭，曼哈頓這個冬天的交通會更加混亂，而且對無證客本身也有健康威脅，「希望政府能夠妥善安置他們，畢竟寒冬臘月的，紐約會愈來愈冷，希望他們都能夠安全渡過寒冬。」

來自委內瑞拉的22歲佩尼亞(Barbara Coromoto Monzon Peña)說，紐約的冬天太冷，她害怕自己會因此喪命，「作為一名母親，我難以想像和兒子睡在火車站、地鐵站，但沒有辦法，現在輪到我們了。」

目前，全美大城市正在效仿紐約，為無證客設置庇護所逗留時限，包括芝加哥、丹佛、波士頓等，以施壓無證客使其盡快自立門戶。