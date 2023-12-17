日落公園66分局 迎新局長赫拉特「新年期間 銀行周邊將加強巡邏」

赫拉特(左)近期參與華社活動，與當地華人碰面交流。(記者顏潔恩 / 攝影)

管轄布碌崙 (布魯克林)日落公園8大道 的市警66分局，日前迎來新局長赫拉特(Kenneth Herrarte)，他加入市警局已有17年；上任以來幾周，赫拉特積極參與華社活動與當地民眾見面並介紹自己，以此繼續保持密切的警民合作關係。前局長哈斯泰德(Jason P. Hagestad)則被調往市警局反恐組。

赫拉特加入紐約市警已有17年，完成訓練後被分配至曼哈頓第一分局服務兩年，隨後先後被調任至皇后區 掃黃組、布碌崙北區警署的緝毒組，晉升為警佐(Sergeant)後，他在布碌崙南區也有眾多華裔人口的康尼島60分局、羊頭灣61分局服務。

之後他升任巡官(Lieutenant)，去到曼哈頓第四分局，擔任警官後則分別在皇后區的111、112、114分局擔任過副局長；直至現在受到市警局的重視，被分配至66分局，首次以局長的身分管理分局。

「這次獲得市警局的器重對我而言是一個榮耀」，赫拉特表示，他觀察到該轄區的各族裔居民對警察有良好的印象，轄區目前也沒有很嚴重、需要密切關注的重罪，但仍會派出警員在人多的商業和住宅大道巡邏，讓民眾感到安心。

就8大道而言，華人在接近新年期間攜帶現金導致的搶劫案頻發，對此警方表示，將會在銀行周邊加強巡邏，以此減少搶劫的發生；若民眾有任何需求，也可及時向警員求助。

在近期舉辦的社區活動上，美國紐約華人聯合會的理事長黃啟旺與赫拉特碰面後，稱讚其親民且平易近人，對社區事務上心；他計畫近來安排局長到中心拜訪，與更多的僑領和居民交流，更直面地了解當地的民生問題。