為保護更多華人從警 曾昌武就任107分局 紐約市首位福建籍分局長

曾昌武成全市首位福建籍分局長。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警(NYPD)在本月早前公布人事變動，除皇后區法拉盛109分局新局長科爾曼(Kevin Coleman)履新外，相鄰107分局亦完成局長交接，由警官曾昌武(Mo Tsang)接棒副督察陳建祖(Kevin Chan)成為新局長，管理這個同樣有大量華人 聚居的轄區；在新職務生效一周後，多位警方及社區代表在分局舉辦介紹會，歡迎全市首位福建籍分局局長。

曾昌武2008年加入警隊，最初在布碌崙 (布魯克林)北部73分局服務三年，後於2011年調至法拉盛109分局擔任巡警。隨後，他於2013年升任警佐，並轉往管轄日落公園的布碌崙72分局任職。在2016年晉升為巡官後，曾昌武在布朗士42分局服務至2020年，並在該年升為警官，其後於轄管布碌崙貝瑞吉(Bay Ridge)的68分局短暫工作後被委任為61分局副局長。調入107分局前，曾昌武為72分局副局長。

對於新職位，曾昌武表示感到榮幸和激動，並強調曾經在多個華人社區的服務經歷將對未來工作產生積極影響。他說，轄區內新鮮草原(Fresh Meadows)等地居住有大量華人移民 ，而多年從警已讓自身更加了解華人社區需求，還能夠更有效地運用文化和語言能力與華人居民溝通和互動。作為移民，曾昌武精通國語、粵語、英文及福州話。

生於中國福建長樂的曾昌武，六歲時隨家人移民香港，後在七年後移民美國與家人團聚，先後在布朗士和皇后區生活。他回憶，立志從警不僅是因為曾觀看大量港式警匪片，亦是眾多親身經歷促使。剛到紐約後，曾昌武在放學時遭遇持刀搶劫，被迫交出身上全部現金；後來，他又在幫父親送外賣時被歹徒用槍指頭，被搶走所有現金和餐食。

曾昌武說，彼時報案因沒有通曉中文的警員而遇到困難，因此便暗下決心學好英語、加入市警，不僅是為維護公平正義，更是為保護更多華人免受傷害。成為警員前，曾昌武畢業於皇后學院(Queens College)計算機科學專業，並在郵政局工作五年，隨後在30歲時報考警隊。同僚評價說，曾昌武僅用12年便升至警官，遠超平均速度，努力程度可見一斑。

如今擔任分局局長，曾昌武坦言任務變重，仍有許多方面需要學習，但已和陳建祖請教經驗，未來目標是進一步打擊搶劫、入室盜竊等主要罪案。知情人表示，原107分局局長陳建祖已被調至南皇后區勤務指揮中心(PBQS)。目前107分局有至少15位亞裔警員。

市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)說，曾昌武具備領導力、技巧和社區關懷，雖還不能詳細討論他的計畫，但可預見他將確保居民安全，並積極與社區互動。同時到場的還有公共信息辦公室副局長謝帕德(Tarik Sheppard)以及社區代表朱三東、蘇煥光和陳熠等人。