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華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

紐約客談／少數中的少數 更要被關注

紐約客談

儘管亞裔如今已是人數增長最快的群體之一，但不可否認的是包括華人在內的各個社區，如今仍是社會當中的少數群體，在話語權和受關注程度上面仍有提升空間。在這本就不占體量優勢的群體中,，還有一個更加少數的群體值得關注但卻往往被忽視, 便是華人失智症患者群體。當中的每一位長者，身後都有不同的艱難故事和含辛茹苦的家庭成員。因此, 這個問題不僅僅是健康問題，也是社會問題，更是醫學和文化的問題。

已有研究表明，對於失智症的檢測和診斷，其中所用方式和材料的流程及語言，都將對結果造成顯著的影響。然而，如今不可避免的現實是，多數檢測手段和預防材料均是基於外族裔的研究結果和生活習慣得來，而用在華人患者身上的僅僅只是漢化版而已。如此一來, 難免會對結果造成偏差，從而無法得出真實客觀的數據和延緩方法，仍舊吃了作為少數族裔的虧。因此，已有不少華人學者在著手設計針對華人文化背景和生活習慣的檢測和研究手段， 從而不再令其被動接受歷史遺留下的誤差。

可是，現實仍然殘酷，亞裔研究對象在該領域仍是少之又少。不僅是因為當中部分人對該病存在誤區，不願主動參與，更是大家沒有渠道來獲知現況的嚴重性及對未來的影響。同樣值得注意的是，當下的研究資源，無論人力和財力，依舊將絕大多數投入到更加主流和人數更多的群體當中。因此，要想改變華人的長期福祉，需要更多人主動站出。

另外，公眾的理解和同情也同樣重要。通過增強社會對失智症的認識和理解，減少對患者及其家庭的偏見和歧視， 才能營造一個更加包容和支持的環境，在任何問題和族裔中都是如此。

華人 檢測 亞裔

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