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銀行詐騙報案增 警籲提高警惕

記者邢易霖 / 紐約報導
會議中，警員呼籲民眾在管轄區域地圖上提出公共安全建議。(記者邢易霖 / 攝影)
會議中，警員呼籲民眾在管轄區域地圖上提出公共安全建議。(記者邢易霖 / 攝影)

由於盜竊和銀行詐騙案的報案增加，在近日市警109分局社區警務會上，警方發出警示，呼籲當地社區居民提高警覺。警方指出，犯罪分子常以「善意」提醒司機爆胎為幌子，在協助之際趁機盜取車內財物和錢款。此外，還有不法份子偽裝成社區服務人員，上門詢問住戶資訊，以便實施盜竊。

警方在會上向民眾分享案例，不法分子會在民眾下車檢查爆胎時，拿走車裡的任何財物，甚至是整輛車。當遇到這些「好心人」試圖幫助時，民眾要提高警惕。如遇到爆胎，不要輕易下車檢查情況，可以開車至附近的加油站或者其他安全的地方。

一位法拉盛的男性居民稱，有一次他去銀行的自動取款機取錢，這時突然有位陌生人走過來希望他能夠幫助其兌換支票，陌生人希望能用他的賬戶兌現支票，男子想要拒絕對方時，陌生人把支票放進了自動取款機，從他帳戶中取走1000元，並搶走了他的銀行卡，卡上還有他的密碼，然後就跑了。

109分局警員沃爾奇克(James Walczyk)表示，民眾在處理快遞包裹或進行取款時要格外註意保護個人信息。他建議民眾在這些情境下，應該儘量擋住個人信息，避免被外部設備掃描。此外，他強烈建議不要將銀行卡與互聯網和社交媒體軟件綁定，以保障個人信息的安全。

他還強調，眼下許多黑客的手法是透過黑進郵箱，獲取民眾的所有信息，包括銀行賬戶等。許多人的手機隨後會收到相應的通知，會認為這是「正規平台」所發送的訊息。他建議不要將重要的密碼和帳戶信息存放在相冊、通訊錄或雲端中。他警告，黑客一旦黑進iCloud系統，將能找到所有的密碼，因此要謹慎保護iCloud帳戶。

會上還有許多民眾提出應該針對學校路口對學生和青少年進行安全教育，許多青少年無視陸規，騎單車快速在非安全道上行駛。警員在現場還呼籲社區民眾在轄區地圖上提出安全修改意見，他們將隨時跟進紀錄，改善社區管理制度，為社區營造安全氛圍。

在最近109分局社區警務會上，警方由於接獲多宗盜竊和銀行詐騙案件報案，呼籲當地社...
在最近109分局社區警務會上，警方由於接獲多宗盜竊和銀行詐騙案件報案，呼籲當地社區居民提高警惕。(記者邢易霖 / 攝影)
民眾在會上積極市警109分局警員討論。(記者邢易霖 / 攝影)
民眾在會上積極市警109分局警員討論。(記者邢易霖 / 攝影)

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