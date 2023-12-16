銀行詐騙報案增 警籲提高警惕

會議中，警員呼籲民眾在管轄區域地圖上提出公共安全建議。(記者邢易霖 / 攝影)

由於盜竊和銀行詐騙案的報案增加，在近日市警109分局社區警務會上，警方發出警示，呼籲當地社區居民提高警覺。警方指出，犯罪分子常以「善意」提醒司機爆胎為幌子，在協助之際趁機盜取車內財物和錢款。此外，還有不法份子偽裝成社區服務人員，上門詢問住戶資訊，以便實施盜竊。

警方在會上向民眾分享案例，不法分子會在民眾下車檢查爆胎時，拿走車裡的任何財物，甚至是整輛車。當遇到這些「好心人」試圖幫助時，民眾要提高警惕。如遇到爆胎，不要輕易下車檢查情況，可以開車至附近的加油站或者其他安全的地方。

一位法拉盛 的男性居民稱，有一次他去銀行的自動取款機取錢，這時突然有位陌生人走過來希望他能夠幫助其兌換支票 ，陌生人希望能用他的賬戶兌現支票，男子想要拒絕對方時，陌生人把支票放進了自動取款機，從他帳戶中取走1000元，並搶走了他的銀行卡，卡上還有他的密碼，然後就跑了。

109分局警員沃爾奇克(James Walczyk)表示，民眾在處理快遞包裹或進行取款時要格外註意保護個人信息。他建議民眾在這些情境下，應該儘量擋住個人信息，避免被外部設備掃描。此外，他強烈建議不要將銀行卡與互聯網和社交媒體軟件綁定，以保障個人信息的安全。

他還強調，眼下許多黑客的手法是透過黑進郵箱，獲取民眾的所有信息，包括銀行賬戶等。許多人的手機隨後會收到相應的通知，會認為這是「正規平台」所發送的訊息。他建議不要將重要的密碼和帳戶信息存放在相冊、通訊錄或雲端 中。他警告，黑客一旦黑進iCloud系統，將能找到所有的密碼，因此要謹慎保護iCloud帳戶。