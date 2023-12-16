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「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

記者顏潔恩／紐約報導
茶葉近來在中國成為金融炒作工具。(新華社)
茶葉近來在中國成為金融炒作工具。(新華社)

中國近期爆出金融炒賣茶葉的手段，導致500多家茶商被騙將近7000萬美元，這些具投資屬性的茶葉現被稱為「金融茶」；而在紐約布碌崙(布魯克林)，一名華男疑似也被拉入相似的茶葉投資騙局中，被騙走將近10萬元，目前還未知是否有更多受害者。

據了解，廣州昌世茶茶業公司(簡稱「昌世茶」)最近被指以高於入手價回收的手段，來吸引茶商入坑，將茶葉的產品單價從每提(一提為七片)的3萬元炒到7萬多元；之後，昌世茶後來又推出高價的新款產品，吸納一筆資金後，後續無人接盤而導致茶價大跌，由5萬元跌至2000至3000元，令茶商損失慘重。

據當地茶商估計，炒昌世茶的茶商達500人以上，涉及金額約6959萬美元(5億人民幣)，許多受損失茶商因此到昌世茶店外維權，要求退款並向公安局報案；目前已有專家將「金融茶」歸類於一種新型的「龐氏騙局」，呼籲投資者提高警惕。

近期類似「金融茶」的詐騙聯合殺豬盤手法也在紐約華社傳開來，班森賀一名56歲的華男近日報警稱，於10月28日在臉書上結識一名華女，兩人網上相談甚歡幾日後，對方建議他下載社交軟體Line，之後拉他加入一個有不少人的聊天群組。

該群組是一個專門投資茶葉的溝通小組，華女這期間也會私信男子，不停遊說他投資台灣茶葉換取賺大錢的機會；後來華男按照對方的指示，將一筆5萬2000元和另一筆3萬9000元的款項電匯至某銀行帳號，當款項成功轉帳後，華女這時開口向華男直接要其銀行戶口等敏感信息，才讓他警覺不對勁。

當受害者意識到自己遇上騙局後，立即向花旗銀行(CitiBank)工作人員告知情況，銀行隨後凍結他的帳戶，但總額加起來的9萬1000元積蓄已被轉走；華男試圖聯繫對方時已被拉黑，無奈之下只好到當地警局報案，將手上的證據交由警方調查，再進一步將警方報告交給銀行，促使其內部的調查。

儘管62分局目前已派警探進行專門的調查，但網路詐騙一向難以追蹤到詐騙集團的下落，受害者要追討回損失數額相當困難；警方至今都還未能掌握到該名華女的身分，也不確定是否有更多人身陷在「金融茶」的騙局中，但呼籲更多受害者立即報警，向執法人員提供信息。

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