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紐約大停電 有人受困電梯3小時

記者顏潔恩／紐約報導
聯合愛迪生位於布碌崙登波的發電廠14日深夜發生故障，冒出濃煙。(取材自X平台)
聯合愛迪生位於布碌崙登波的發電廠14日深夜發生故障，冒出濃煙。(取材自X平台)

聯合愛迪生(Con Edison)位於布碌崙(布魯克林)登波(Dumbo)的發電廠14日深夜發生故障，冒出濃煙，導致紐約市和新澤西多處停電；當晚有不少民眾受困電梯、通勤客困在地鐵上的通報，市消防局(FDNY)連夜出動人手救人，目前大部分地區已復電。

當晚11時55分，該公司位於布碌崙登波(Dumbo)約翰街(John St.)的發電廠電線發生故障，冒出黑煙，燈光閃爍幾秒後造成停電；隨後，多處通報指民眾受困電梯和地鐵長達20分鐘至數小時，也有駕駛指交通燈信號混亂。大範圍受影響的社區，包括曼哈頓下東城、上東城、貝德弗-史岱文森、布碌崙市下城、皇后區長島市等，但據紐約市警透露，此事故未造成人員傷亡。

事發後，聯合愛迪生的一名發言人表示，目前工作人員正在調查停電事故，「(停電)期間用戶們可能經歷電力下降或激增的異常現象，我們的維修人員正在調查並進行必要的修復工作。」

該公司總裁凱奇克(Matthew Ketschke)也在15日早晨發表聲明，表示雖然停電事故發生得很短暫，但他猜想紐約市五大區、長島和威徹斯特郡(Westchester County)等住屋都受到影響；他指，該意外源自於變電站的一個高壓電氣設備發生故障，簡而言之就是遭遇短路，但強調這是很罕見的現象，

他說，聯合愛迪生有多套備有的變壓器，允許電力持續運行，「實際上我們擁有全美最可靠的電力系統之一」；而停電造成大中央車站(Grand Central Terminal)、賓州車站(Penn Station)有多人受困電梯中，最長達三小時，據他所知至少市消防局至少執行了十個救援工作。

其中布碌崙連鎖超市韋格曼斯(Wegmans)一名保全，在停電後困於電梯內約一個小時，後才被消防員救出；目前停電事故的起因還在調查中，但相關人員相信與天氣因素無關。

在社群媒體上，可見紐約客對短暫停電事故的抱怨，一些人據稱聽見發電廠傳出爆破聲，且感到震動；一名居民在前身為推特的X平台上寫到，當時和媽媽在廚房裡聊天，燈忽然就熄滅了，兩人當下盯著對方片刻思考發生了什麼事。

布碌崙 紐約市 長島市

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