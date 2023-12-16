我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連人帶床被龍捲風吹走 田納西州4個月大男嬰奇蹟倖存

華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

市府免費供餐無證客 被揭每日浪費約4萬元

記者范航瑜／紐約報導
市府每天為無證客提供免費餐食，大部分餐食最終被浪費，每天大約造成納稅人4萬元損失。(本報檔案照)
市府每天為無證客提供免費餐食，大部分餐食最終被浪費，每天大約造成納稅人4萬元損失。(本報檔案照)

市府每月投入數萬元資金，為無證客供應免費餐食，但據紐約時報日前公布的餐食供應商DocGo公司內部紀錄，大部分的食物最終都被浪費。

DocGo是一家醫療服務公司，此前沒有過任何移民護理經驗。儘管如此，該公司還是在未經競標的情況下，從市府獲得了價值4億3200萬元的合同，每天為約4000名移民提供三餐，每位移民可獲得最高33元的餐費。

根據時報獲得的內部紀錄，從10月22日至11月10日，DocGo標記為「浪費」的餐食超過7萬份。按照合同規定的最高餐標11元計算，這些食物意味著紐約納稅人將多繳納約77萬6000元，每天約3萬9000元。

紐約州檢察長今年夏天開始調查DocGo，指控其存在「虐待移民」等問題。紐約市房屋保護和開發局(HPD)一位發言人表示，DocGo最近開始削減餐食訂購量以避免浪費。市府官員表示，DocGo已將其平均每餐價格降低到7.82元。儘管如此，根據DocGo文件中反映的浪費餐食數量，這將仍舊造成每天約2萬8000元、每月約80萬元的浪費。

實際操作中，一些食物浪費可能難以避免。許多移民在提供餐食時可能正在外面工作，不少移民也選擇在酒店房間裡自己做飯。但除了食物浪費，食物本身也存在不小的問題。一些移民表示吃了這些食物後感到不適，還有一些報告了包括發霉在內的質量問題。

市議員高步邇(Gale Brewer)表示，在圖書館、學校和垃圾收集服務大幅削減預算的背景下，移民餐食的浪費「令人反感」，「這對納稅人來說是一筆昂貴的開支。」

DocGo發言人福特(Rob Ford)在一份聲明中表示，紐約時報的數據是「脫離實際並且不準確的」。他表示DocGo正在持續監測每日的食物消耗量，並努力尋找更好的解決方案，為紐約市節省開支。

移民 紐約時報 紐約市

上一則

譽滿日本的朝日醫療按摩椅登陸美國 原價$8,999聖誕震撼驚爆價$2,799

下一則

全面上線 紐約市住房券申請流程將簡化

延伸閱讀

福特純電皮卡 產量砍半

福特純電皮卡 產量砍半
電動車寒冬吹向上游 南韓電池業開始在美裁員並縮減投資

電動車寒冬吹向上游 南韓電池業開始在美裁員並縮減投資
美國車廠罷工 剩通用未擺平

美國車廠罷工 剩通用未擺平
福特稱受罷工影響 損失估達13億元

福特稱受罷工影響 損失估達13億元

熱門新聞

紐約市明後天狂風大雨，預計影響市民正常通勤。(市府提供)

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

2023-12-09 16:04
市清潔局推出應對積雪的新智能系統，加速環衛人員鏟雪、撒鹽、清潔與收集工作。(市府提供)

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

2023-12-14 14:32
因「吹哨」中國愛滋病人禍而晚年流亡的醫生高耀潔，今日在紐約家中過世，享壽95歲。（本報資料照）

中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

2023-12-10 16:58
搬家若遇到搬家公司敲詐，既破財又傷神，因此慎選搬家公司非常重要。(本報檔案照)

低價攬客超收逾300萬元 2搬家公司員工涉詐欺恐坐牢20年

2023-12-14 14:07
聯合愛迪生位於布碌崙登波的發電廠14日深夜發生故障並冒出濃煙。(取自X平台用戶Sean Scott)

紐約大停電 多人困電梯 意外原因很罕見

2023-12-15 08:49
布魯克林男子莫里(Wayne Murray)連續兩年中千萬彩券大獎。(截取自紐約州彩券局)

連續兩年彩券中千萬 紐約男子被拍到開全新豪車出門

2023-12-08 13:59

超人氣

更多 >
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億
吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案
配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知

配偶過世有遺屬社安金福利 這5件事你可能不知
護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅