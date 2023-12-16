市府免費供餐無證客 被揭每日浪費約4萬元

市府每天為無證客提供免費餐食，大部分餐食最終被浪費，每天大約造成納稅人4萬元損失。(本報檔案照)

市府每月投入數萬元資金，為無證客供應免費餐食，但據紐約時報 日前公布的餐食供應商DocGo公司內部紀錄，大部分的食物最終都被浪費。

DocGo是一家醫療服務公司，此前沒有過任何移民 護理經驗。儘管如此，該公司還是在未經競標的情況下，從市府獲得了價值4億3200萬元的合同，每天為約4000名移民提供三餐，每位移民可獲得最高33元的餐費。

根據時報獲得的內部紀錄，從10月22日至11月10日，DocGo標記為「浪費」的餐食超過7萬份。按照合同規定的最高餐標11元計算，這些食物意味著紐約納稅人將多繳納約77萬6000元，每天約3萬9000元。

紐約州檢察長今年夏天開始調查DocGo，指控其存在「虐待移民」等問題。紐約市 房屋保護和開發局(HPD)一位發言人表示，DocGo最近開始削減餐食訂購量以避免浪費。市府官員表示，DocGo已將其平均每餐價格降低到7.82元。儘管如此，根據DocGo文件中反映的浪費餐食數量，這將仍舊造成每天約2萬8000元、每月約80萬元的浪費。

實際操作中，一些食物浪費可能難以避免。許多移民在提供餐食時可能正在外面工作，不少移民也選擇在酒店房間裡自己做飯。但除了食物浪費，食物本身也存在不小的問題。一些移民表示吃了這些食物後感到不適，還有一些報告了包括發霉在內的質量問題。

市議員高步邇(Gale Brewer)表示，在圖書館、學校和垃圾收集服務大幅削減預算的背景下，移民餐食的浪費「令人反感」，「這對納稅人來說是一筆昂貴的開支。」

DocGo發言人福特(Rob Ford)在一份聲明中表示，紐約時報的數據是「脫離實際並且不準確的」。他表示DocGo正在持續監測每日的食物消耗量，並努力尋找更好的解決方案，為紐約市節省開支。