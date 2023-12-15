紐約州考成績比疫情前好 數學進步較多

2023年紐約州考成績統計數據發布，數學通過率提升較多。(市教育局提供)

紐約州 教育廳14日公布州考成績統計數據，顯示全州考生閱讀和數學成績通過率分別為48%和52%，以數學成績進步最多，超過新冠疫情 爆發前水平。

全州標準化考試(簡稱「州考」)包括閱讀(English Language Arts，簡稱ELA)和數學兩科，從三年級到八年級的公校 生均需每年參與，所得成績被聯邦列為評量地區教育水平的指標，並從族裔、性別、年齡、英語學習生等分析，可供對教育單位問責。

今年的州考在4月舉行，9月13日向考生發放個人成績，但官方統計比往年10月公開延後，拖至14日才首次放出。紐約州數據系統分析顯示，數學通過率提升到52%，比去年的41%進步不少，趕超疫情前2019年時的49%通過率；閱讀通過率則變化不大，從去年的47%升到48%，但也高於疫情前的45%。

然而，由於今年的州考遵循「新世代教學標準」(Next Generation Learning Standards)，區別於往年的「共同核心標準」(Common Core)，採用新方法對數學考試的許多科目制定了新的定理準則，於是州教育廳不建議學生和家長，將今年的成績直接和往年對比。

「我們沒有給出直接的對比分析，因為2023年的春季州考是基於新的學習標準，從而使評分發生了大規模改革，所以無法與前幾年的結果進行準確比較。」州教育廳發言人克盧基(Keshia Clukey)表示，希望家長不要過分解讀最新的州考成績。

但這一做法遭到教育專家的批評，監督組織「公共政策帝國中心」(Empire Center for Public Policy)教育政策分析師德沃托拉(Emily D'Vertola)指出，既然學生和家長無法從中獲得洞見，那州考成績對學生如何在未來努力缺乏科學指導。

她說，相比於往年都是秋季學期開學前公布成績，今年在9月中才公開，令希望藉州考改良教學的老師和家長無所適從，建議州教育廳盡快推出根據新標準制定的精準分析報告。