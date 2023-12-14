向800客戶超收逾300萬元 2搬家公司員工被判欺詐性收費

搬家若遇到搬家公司敲詐，既破財又傷神，因此慎選搬家公司非常重要。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)一家搬家公司的兩名員工近日被判定挾持客戶財物，欺詐性收取費用。他們從2017年到2020年，總共向800名客戶多收取了300多萬元。這兩名被告可能被判長達20年監禁。

紐約聯邦東區法院的一個陪審團11日僅用了三個多小時的合議時間，就判定來自佛州 的34歲的麥克里斯蒂(Kristy Mak)和45歲的普林斯(Andre Prince)犯有共謀電信詐騙罪。

檢方稱，麥克里斯蒂在這家搬家公司擔任客戶服務和銷售經理，普利斯擔任銷售代表。這兩人慣用的伎倆是先用虛假的網上評議和超低的估價吸引客戶，然後在搬家日，等物品搬上車，在客戶最無助的時候，以超重費、接駁費等各種藉口收取超額費用，這些費用往往是原先報價的兩到三倍。若顧客憤怒，拒絕支付超額費用，他們就會把顧客的物品放進倉庫，威脅要拍賣物品，直至顧客付款為止。

受害者波斯特(Christopher Post)向陪審團作證說，他曾是馬里蘭州的居民，2017年11月搬到紐約長島 。他得到的估價是2425 元，用於搬運一個四臥室家庭的家具、廚房用品和24箱衣物。但波斯特後來支付了將近6700元，搬家公司才把物品搬到長島，而且搬家公司在舊居還剩下14箱物品沒搬，他最後又花了3000元租了一輛卡車，才雇人取回。波斯特說，「這是我一生中最糟糕的經歷」。

這家搬家公司的老闆莫羅茲(Yakov Moroz)於2020年被起訴，今年1月棄保潛逃。據執法部門消息，他可能藏匿在以色列。麥克里斯蒂和普林斯辯稱，他們只是每天去上班，為莫羅茲打工而已，與任何欺詐行為無關。

為了逃避客戶投訴和網上的負面評議，也為了掩飾公司的劣跡，這家搬家公司每年都要更換幾次名稱和地址，這家公司先後改名為「Great Movers」、「New City Movers」和「American Choice Van Lines」等。

法庭將於4月10日宣判對他們的判決，他們可能面對長達20年監禁。