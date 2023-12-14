我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周海媚生前無配偶、膝下無子女 巨額遺產繼承者曝光

沒簽到大谷翔平怪舊金山「高犯罪率」？巨人CEO回應了

向800客戶超收逾300萬元 2搬家公司員工被判欺詐性收費

記者胡聲橋／紐約報導
搬家若遇到搬家公司敲詐，既破財又傷神，因此慎選搬家公司非常重要。(本報檔案照)
搬家若遇到搬家公司敲詐，既破財又傷神，因此慎選搬家公司非常重要。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)一家搬家公司的兩名員工近日被判定挾持客戶財物，欺詐性收取費用。他們從2017年到2020年，總共向800名客戶多收取了300多萬元。這兩名被告可能被判長達20年監禁。

紐約聯邦東區法院的一個陪審團11日僅用了三個多小時的合議時間，就判定來自佛州的34歲的麥克里斯蒂(Kristy Mak)和45歲的普林斯(Andre Prince)犯有共謀電信詐騙罪。

檢方稱，麥克里斯蒂在這家搬家公司擔任客戶服務和銷售經理，普利斯擔任銷售代表。這兩人慣用的伎倆是先用虛假的網上評議和超低的估價吸引客戶，然後在搬家日，等物品搬上車，在客戶最無助的時候，以超重費、接駁費等各種藉口收取超額費用，這些費用往往是原先報價的兩到三倍。若顧客憤怒，拒絕支付超額費用，他們就會把顧客的物品放進倉庫，威脅要拍賣物品，直至顧客付款為止。

受害者波斯特(Christopher Post)向陪審團作證說，他曾是馬里蘭州的居民，2017年11月搬到紐約長島。他得到的估價是2425 元，用於搬運一個四臥室家庭的家具、廚房用品和24箱衣物。但波斯特後來支付了將近6700元，搬家公司才把物品搬到長島，而且搬家公司在舊居還剩下14箱物品沒搬，他最後又花了3000元租了一輛卡車，才雇人取回。波斯特說，「這是我一生中最糟糕的經歷」。

這家搬家公司的老闆莫羅茲(Yakov Moroz)於2020年被起訴，今年1月棄保潛逃。據執法部門消息，他可能藏匿在以色列。麥克里斯蒂和普林斯辯稱，他們只是每天去上班，為莫羅茲打工而已，與任何欺詐行為無關。

為了逃避客戶投訴和網上的負面評議，也為了掩飾公司的劣跡，這家搬家公司每年都要更換幾次名稱和地址，這家公司先後改名為「Great Movers」、「New City Movers」和「American Choice Van Lines」等。

法庭將於4月10日宣判對他們的判決，他們可能面對長達20年監禁。

長島 布碌崙 佛州

上一則

皇后區巴士線路 將擴增至121條

下一則

不顧2000名家長請願…小班案卡資優班 恐犧牲華人學生

延伸閱讀

金山起訴36歲醉駕女 最高恐監禁一年

金山起訴36歲醉駕女 最高恐監禁一年
NBA／戴維斯41分、20板超狂演出 湖人奪季中錦標賽金盃

NBA／戴維斯41分、20板超狂演出 湖人奪季中錦標賽金盃
NBA／勇士格林為何這麼壞？大班：都是2004活塞的錯

NBA／勇士格林為何這麼壞？大班：都是2004活塞的錯
NBA／艾頓消極動作再度引發熱議 本季9場只獲3罰球

NBA／艾頓消極動作再度引發熱議 本季9場只獲3罰球

熱門新聞

皇后區法拉盛地帶附近近日發生一起惡劣性侵事件，警方已公布涉案男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

2023-12-06 15:50
紐約市明後天狂風大雨，預計影響市民正常通勤。(市府提供)

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

2023-12-09 16:04
該名華翁日前搭乘地鐵時遭人攻擊。(TikTok截圖)

社交媒體瘋傳 華翁布碌崙列車內遭人無故攻擊

2023-12-07 18:29
因「吹哨」中國愛滋病人禍而晚年流亡的醫生高耀潔，今日在紐約家中過世，享壽95歲。（本報資料照）

中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

2023-12-10 16:58
喜茶全國首店落地曼哈頓。(記者劉梓祁／攝影)

美首家中國「喜茶」曼哈頓開張 茶飲市場競爭加劇

2023-12-08 05:41
紐約市7日大雪紛飛，預計周末將繼續有暴雨大風，部分地區可能有洪水災害。(市府提供)

紐約今回溫 周末恐狂風暴雨 須嚴防洪水

2023-12-08 06:19

超人氣

更多 >
周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥

醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥
華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見
周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世

周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世