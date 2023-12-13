紐約州高院裁定 國會選區須重畫 將有利民主黨

圖為紐約選民去年在電子計票機前投票。(美聯社)

紐約州 高等法院12日作出裁決，紐約州獨立選區重畫委員會(Independent Redistricting Commission，簡稱IRC)須在最遲明年2月28日前，再提交新的國會議員選區重畫地圖；此舉將優勢再交給控制州議會的民主黨 ，有望民主黨在國會收復失地，重奪國會多數。

紐約州國會議員選區重畫幾經波折，去年州議會重畫的地圖被判違憲，致使國會初選延期，最終由特別主事人(Special Master)重繪地圖，導致共和黨 得以翻紅多個國會席位。

最遲明年2月28日提交草案

紐約州高等法院上訴庭12日裁決國會議員選區可以重畫，被視為對民主黨有利。(本報檔案照)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)7月向約州高等法院提交一份陳詞，呼籲法官批准重畫2024年國會眾議員選區地圖；12日高等法院以四比三的票數裁決，宣布給IRC重畫地圖的機會，要盡早、且最遲不晚於2024年2月28日提交草案，此裁決令民主黨再度掌握主動權。

該案由民主黨州長指派的七名法官投票做出決定，首席法官威爾遜(Rowan Wilson)在多數意見書中提到，紐約州選民在2014年同意修改憲法，規定IRC來重畫選區，如今是憲法要求進行這項程序，並非法院來決策；雖IRC未能履行這個憲法職責，失職是毫無疑問的，但法庭的結論是，IRC應被強制再次履行這項工作，「我們同意的是憲法不該被忽視。」

在所有法官中，僅卡納塔羅(Anthony Cannataro)表示異議，他認為這項裁決意味著「政治戰勝了自由公正的選舉」；IRC一方面嚴重拖延工作，導致請願者通過上訴要求重畫的時間點也太晚了，且特別主事人已彌補IRC的失誤，不該在這個時候又進行變動。

消息一出後，多名民主黨議員已在前身為推特的X平台發表獲勝宣言，正競選第17國會選區的瓊斯(Mondaire Jones)表示，「今日的決定對每個希望在聯邦層面得到公平代表的紐約客而言，是一大勝利。」

與此同時，紐約州共和黨人則在聲明中猛烈抨擊上述裁定，州眾議員斯特法尼克(Elise Stefanik)、紐約州共和黨主席考克斯(Edward Cox)在聯合聲明中，對法庭的決定發表了猛烈的抨擊，「這個判決在憲法和法律上顯然是錯誤的，州府和華府中腐敗的民主黨人在不惜一切代價追求權力的過程中，將法庭政治化，其曾受人尊敬的聲譽現在已支離破碎。」