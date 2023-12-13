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流亡紐約14載 高耀潔不孤單

記者劉梓祁／紐約報導
定期登門探訪高耀潔的人絡繹不絕，王海鋁也成了陪伴的一員。 (受訪者提供)
定期登門探訪高耀潔的人絡繹不絕，王海鋁也成了陪伴的一員。 (受訪者提供)

有「中國防愛滋第一人」之稱的中國愛滋病防治活動家高耀潔，日前在曼哈頓辭世，享年95歲；作為曾揭發河南愛滋病疫情蔓延的婦科醫生，她在經歷坎坷生活後被迫離開祖國，在80歲高齡時寄居紐約，面對心理和生理的雙重挑戰，所幸有不少景仰她的自由精神的華人和中國留學生，在她生命的最後14年朝夕陪伴。

高耀潔由於在中國受到越來越多的監控和騷擾，她於2009年在前美國國務卿喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)等人的協助下前來美國，以便自由紀錄中國愛滋疫情。

此時她年事已高，卻須獨自面對異鄉的語言和文化差異。她曾說，「我這個風燭殘年的老人，非萬不得已，不會隻身流浪在外地。」而一批又一批華人這些年來登門探訪、照料與陪伴，也讓他們口中的「高醫生」感到溫暖與慰藉，使她得以繼續推動愛滋病防治工作。

來自皇后區的何燕，在2013年初次探訪高耀潔。她回憶說，那時高醫生身體仍好，雖需要藉助推車在家中活動，但可以每日查看電腦及寫作。她思路非常清晰，而且「很慈祥、很和善、很低調」。

2008年移民來美的何燕，因早聽說高耀潔的感人故事，心生敬意。當友人告知她有機會親自探訪時，她便毫不猶豫地答應。她們常常帶著鮮花登門，為高醫生包餃子、煮雞湯。哥倫比亞大學學生組織也開始幫助她，定期登門探訪的人絡繹不絕。

帶領何燕探望的是王海鋁。曾是來自浙江大學訪問學者的她，在2011年前往哥大參加學術會議，因無法找到合適住處而向大學團契班求助，後在一位女生主動幫助下找到有一位老人獨居的公寓。她打聽才知，那位老人便是高耀潔。

王海鋁說，伸出援手的女生是當時照料高耀潔的年輕人之一，但她當時因沒來得及事先與老人家溝通，心中十分不安。但令她意外的是，「這位老奶奶絲毫沒怪她把一個陌生人帶進家門，反而握著我冰冷的手，熱心張羅讓我喝熱牛奶、吃點心」。

移民定居後，王海鋁成了陪伴高耀潔的一員，也見證了高醫生身體逐漸變化的過程，從植入心臟起搏器到因血栓住院，但不變的是「念念不忘防愛滋救愛滋事業」。今年10月王海鋁前去探訪時，高耀潔仍然保持每天關注時事和整理文稿的習慣，且「一提到工作就精神百倍」。

高耀潔不精通使用電子產品，但陪伴她的年輕人都熱心伸出援手，但凡郵件回覆、口述轉錄和政務溝通等工作都有人協助完成，甚至綠卡、社安號和保險卡等重要文件也有多人備份。

王海鋁說，高耀潔儘管早已不行醫，但醫術仍高明。一次她帶一位懷孕的友人前去探望，高醫生僅用手掌做了簡單測量，便準確說出胎兒的性別、狀態和重量。不僅如此，她還能夠記住大多數前去探望的人的名字、他們的婚姻或工作狀況，還時常給出建議。

何燕仍記得，高耀潔生前居住的一臥公寓，不僅收拾整齊，窗邊還擺放各類盆栽，包括蝴蝶蘭、虎皮蘭等。她從多年前開始，就將盆栽送予探訪者，何燕便收到兩盆虎皮蘭。

她說，高耀潔曾講述兒時在山東高新莊遭遇冰災的悲慘經歷，也說過出國後家人對自己的誤解。她非常思念自己的孩子。何燕還說，高耀潔曾對不少人說過，她希望老死在中國，骨灰灑入黃河。

高耀潔送的兩盆虎皮蘭，被何燕擺在家中餐桌旁。她在得知高醫生去世後，為虎皮蘭一一澆水，默默表達她的哀思。在她心中，兩個盆栽已成為高耀潔精神的寄託，代表堅定、剛毅、生命力頑強。

高耀潔的葬禮將於18日下午1時在Ferncliff Cemetery內教堂舉行。地址：280 Secor Rd, Hartsdale, NY 10530。

王海鋁等人今年1月時探訪高耀潔。(受訪者提供)
王海鋁等人今年1月時探訪高耀潔。(受訪者提供)
2019年，王海鋁與高耀潔。(受訪者提供)
2019年，王海鋁與高耀潔。(受訪者提供)
高耀潔逝世後，她的公寓門口放滿鮮花和悼念的寄語。(受訪者提供)
高耀潔逝世後，她的公寓門口放滿鮮花和悼念的寄語。(受訪者提供)
高耀潔從多年前開始將盆栽送予拜訪者。(受訪者提供)
高耀潔從多年前開始將盆栽送予拜訪者。(受訪者提供)

高耀潔 疫情 華人

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