市長投書／毒癮毀滅紐約 每3小時就有1市民死去

紐約市長亞當斯投書「世界日報」，盼早日減少吸毒過量死亡人數。(市府提供)

毒品 危機在紐約市 日益嚴峻，這令我十分痛心，因為它釀成了太多的悲劇，我們必須使它早日終結。根據市府統計，每三小時就有一名市民死於毒品吸食過量。背後的推手就是製造商和分銷商，他們相當設法令市民對毒品上癮，哪怕不惜以無數生命終結為代價，以此保證自己能從中收穫高達數十億元的暴利。

去年是紐約市毒品吸食過量最嚴重的一年，有超過3000名市民因此死亡，比2021年同期增加了12%；而在這些毒品致命案例中，81%都是因為吸食芬太尼(fentanyl)不幸死去的。

作為一名老警察，我對於此類鴉片類毒品的危害力深有體會。在我從警的1980年代，曾親眼多次目睹毒品對人身、對社區的破壞力。現如今作為市長的我更不會坐視不理，眼看著毒瘤照舊橫行，而不能將其全面扼殺。

在我們和州府的合作中，通過密集執法，已逮捕了數百名毒販，並加強了對預防、藥物使用障礙治療、毒品康復計畫的支持。與此同時，我們在全市分發了超過20萬個納洛酮(Naloxone，商品名為Narcan)、數以萬計的芬太尼和藥物鎮靜劑(xylazine)試紙，幫助市民及時預防監測。

就在上周，我們還向史泰登島投資 1200萬元，幫助該區應對吸毒過量危機。在市府的調查中，該區吸毒過量案件數量較高，占全市死亡人數的5%，排名全市第二。我們聽取了市民和民代的建議，以撥款加強民眾預防及協助患者治療，以期更多紐約客和家人過程長久健康的生活。

我們相信毒品是您和身邊的家人可以預防的，所以我們希望到2025年，全市死於毒品吸食過量的人數減少15%。我明白眼看著親人因毒癮去世是令人心碎的，於是我不想重複過去的錯誤，希望在市政經費的加持下，直面對毒品帶來的挑戰，一同努力挽救生命。（記者張心／翻譯）