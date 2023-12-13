力保「小班案」 紐約熱門公校招生設限

紐約市教育局為「縮小班級規模」法案，計畫限制熱門公校招生人數上限。(記者張心／攝影)

紐約市 教育局為「縮小班級規模」法案(以下簡稱「小班案」)成立的特別工作組，發布因各方意見角力而推遲數月的指導意見，內容包括為熱門公校 設置招生上限、把學前班搬出小學教學樓、提升冷門公校教師薪水等舉措，力保小班案在紐約市長期推行。

經過多方數月探討，小班案特別工作組公布長達55頁的最終計畫。這一方案本訂於10月31日提交，包含至少50項建議，收集高多達2000名市民意見，但由於48名小組成員難以達成共識，拖至本周才敲定。

根據最終意見，全市K-3班級的學生人數不得超過20人、4-8年級班級不得超過23人、高中班級上限為25人。

其中包含多項備受爭議的要求，比如第一，為人數超過規定的熱門公校設置招生上限，把多出的學生轉到附近生源不足的公校。目前，全市有386所公校人數超過了教學樓承載量，多為評分優質的熱門學校，吸引超過1萬7000多名學區外學生入讀。小組表示，此類公校以後應優先本學區學生入讀。

第二，把K-3和學前班從人數過載的小學校區遷出，轉移至生源不足的校園。小組指出，全市目前有1萬4000個空置K-3教室，如果把相關學生從爆滿的學校遷出，能夠騰出451個教室；同理，全市現有的1萬7000個學前班空置席位，能夠騰出1000個小學教室。面對此舉可能引發幼兒家長的不滿，小組表示會同時設置靈活的上下學接送時間表，為孩子提供更豐富的課後活動，分解上班族家長的接孩子不便。

第三，合併臨近的公校以共用教學樓，藉此避免開設新公校。小組建議，對於課程設計、學生群體、距離相近的公校，當局應該考慮合併而不是分開再建教學樓。在2003年至2010年，全市新開470間公校，導致教學空間減少、行政開銷加大，小組認為此教育模式不可持續。

第四，提高冷門公校教師的薪水。根據市獨立預算 辦公室的數據，為了滿足小班案的規定，全市需要新招聘1萬7700名教師。面對不少家長擔心會影響教學質量，小組計畫在招生艱難的公校，配備更好的師資條件，因而提升這些教師的薪資福利，減低人員流動率。

市教育總監班克斯(David Banks)隨新方案發表聲明稱，根據目前的情況，紐約市未來兩年能夠滿足小班案，但長期還是需要預算支持，否則難以持續滿足新規保證班級規模。