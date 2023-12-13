紐約車禍死亡11年來最多 皇后區嚴重

皇后區近日車禍頻發，導致行人和司機死亡；根據相關數據，今年可能紐約市是「零死亡願景」實行11年來，車禍死亡人數最多的一年；皇后區是交通事故增加最多的行政區。(本報檔案照)

紐約皇后區 近來車禍頻發，導致行人和司機死亡；根據相關數據，今年可能是紐約市 「零死亡願景」實行11年來，車禍死亡人數最多的一年；皇后區則是交通事故增加最多的行政區。

11日，一名27歲男子因超速駕駛，在皇后區跨牙買加灣大道(Cross Bay Boulevard)撞上電線杆而身亡；就在該事故前一晚，跨島快速路(Cross Island Parkway)附近，發生了一起行人被兩輛車撞倒身亡的事故，而兩輛車的駕駛均未停車。

根據市府統計數據，在跨島快速路(Cross Island Parkway)以西的這一短路段上，今年已發生71起車禍，造成44人受傷；在過去十多年來，該道路的道路設計從並未作安全改進。

在整個紐約市，今年至少有94名行人在街頭喪生，是除新冠疫情爆發的年份外，同期行人死亡人數最少的一年；但截至7日，在車禍中喪生的總人數達到246人，這是自2013年「零死亡願景」計畫實施以來的第二高死亡人數，僅略低於2021年的254人。

其中，由機動車輛造成的傷害事故激增；截至3日，全市範圍內共發生了3萬6330起造成傷害的車禍，平均每天有108起傷害性車禍，比去年同期增加了2.6％；這些車禍造成4萬9169人受傷，即每天平均有146人受傷，比去年同期增加了4.1％；車內乘客受傷人數也增加了5.1％，行人受傷增加了1.6％，單車騎士受傷增加了1.5％。

除布朗士 區外，紐約市各行政區的交通事故情況均不容樂觀，布碌崙南部的追尾受傷率增加了5％，其中行人和單車騎士的受傷率分別增加了2.6％；在曼哈頓59街以北地區，追尾受傷率增加了4.7％，行人受傷率增加了2.5％，自行車騎士受傷率增加了11.7％；史泰登島的總體受傷率增加了5.5％，行人受傷率增加了2.4％，單車騎士受傷率增加了18.8％。

皇后區的交通事故增長更為嚴重，北部的追尾受傷率增加了7.5％，總體受傷率增加了11.8％，行人受傷率增加了4.3％；南部總體受傷率增加了5.2％，行人受傷率增加了8.6％，單車騎士受傷率增加了35.4％。