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已成大地主 劉醇逸提案取消哥大、紐大免稅

記者許君達／紐約報導
州參議員劉醇逸提案呼籲停止對哥大和紐大的地產稅豁免，以增加紐約市財源。(記者許君達／攝影)
州參議員劉醇逸提案呼籲停止對哥大和紐大的地產稅豁免，以增加紐約市財源。(記者許君達／攝影)

州參議員劉醇逸與州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)12日在哥倫比亞大學門前舉辦記者會，宣布將聯合推動一項立法提案，旨在取消包括哥大與紐約大學(NYU)在內的富有的私立大學所享有的地產稅豁免權，以增加紐約市的財政收入、用於扶持包括紐約市大(CUNY)在內的公立教育機構。

提案要求，上一財年免稅額超過1億元的私立大學將在第二年被剝奪免稅福利。根據目前數字，只有哥大和紐大符合這個條件，其中哥大是紐約市最大的私有土地持有者，去年獲得的地產稅減免額度達到1億7900萬元，而紐大的免稅額也達1億4200萬元。

哥倫比亞大學已成為紐約市最大的私有地產擁有者，卻長期享受稅收豁免。(記者許君達／...
哥倫比亞大學已成為紐約市最大的私有地產擁有者，卻長期享受稅收豁免。(記者許君達／攝影)

劉醇逸表示，現在的稅收豁免政策是數百年前制定的，當時的初衷是為了支持這些還是小型非營利機構的高校獨立經營、不必依賴納稅人的血汗。然而現在它們都發展成體量巨大的地主，給城市稅收帶來巨大的漏洞，事實上他們也付得起這些稅金。

議員們強調工薪階層的教育公平問題。紐約市大教職員工會主席戴維斯(James Davis)表示，CUNY是全美最大的公立城市大學系統，每年有數以萬計的申請者。數據顯示，很多求學者都來自紐約本地的中產或工薪階層家庭，80%的本科生是少數族裔、43%的學生是第一代移民，還有半數學生來自年收入低於3萬元的家庭。然而由於長期經費緊縮，學校面臨設施老化、職位空缺等問題。

就讀於市大亨特學院(Hunter College)的喬安娜(Joanna van Maack)介紹，學院內現僅有20名輔導員，他們要為上千名學生服務。她還透露，因為學校能給出的薪水低，而導致教師的流失嚴重。當她的亞裔同學呼籲加強亞裔歷史教育時，他們發現偌大的學院內竟然找不到一名專業的亞洲研究教授。

不過修法之路將會非常艱難。由於目前的免稅政策已寫入州憲法，因而首先需要在連續兩個議會會期上通過法案以啟動公投，才有可能進入修憲程序。修憲完成後，才能開始向稅制開刀。

雖然坐擁大量的資源與優惠政策，哥大的普通學生卻表示這些資源很少能惠及自己。華人畢業生張艾莎表示，除了學校宿舍的價格比曼哈頓的整體租金相對有些優勢外，其他的學生福利很少，很多基本服務都需要花錢。她還擔心，假如未來真的不再免稅，學校是否會把成本轉嫁到學生身上。

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