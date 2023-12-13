無證運營加密幣交易 KuCoin允賠2200萬

加密貨幣平台KuCoin現已開始禁止位於紐約州的IP地址訪問。(網頁截圖)

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)12日宣布，已與在紐約州無證運營的大型加密貨幣 交易平台KuCoin達成和解，對方同意退還紐約人共計1670萬元的投資 金額，並向州府支付530萬元罰金，總計賠款金額超過2200萬元。此外，該平台被禁止在紐約州進行任何證券和商品交易，也不能為紐約人提供交易服務。

KuCoin是一家總部位於東非塞舌爾的加密貨幣交易公司，也發行自己的加密貨幣類投資產品。根據紐約州法律要求，加密貨幣發行者需要向金融管理部門申請許可證，並承諾提供高標準的數位資產安保措施和反洗錢機制，還需定期提交財務和業務報告，KuCoin沒有遵守這些規定。

此外，KuCoin作為一家數位金融資產交易所，還必須依法在證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)和商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)進行適當的註冊，然而該公司全未遵守這些規定。

詹樂霞辦公室介紹，調查人員使用一台顯示紐約州IP地址的計算機在KuCoin平台上成功註冊了帳戶，並多次買賣各種加密貨幣。這意味著該平台違反了紐約州的法律。

在對KuCoin提起訴訟後，檢方與公司達成和解協議，除共計2200萬元的賠款外，平台方面也被要求採取措施防止紐約州居民訪問，並禁止紐約用戶創建新帳戶。數據顯示，KuCoin現有紐約州投資者約17萬7800名，他們在未來90天內只能從該平台上提取屬於自己的加密貨幣資產，不能再進行新的投資或交易。而在90天後，未能全額提取資產的用戶可發送郵件至[email protected]申請退款。預計平台的退款總金額為1676萬6642元。

隨著區塊鏈及加密貨幣等產業迅速且缺乏監管地興起，詹樂霞從2021年初開始針對運營不合法甚至存在欺詐行為的運營商進行了長時間的重點打擊。據統計，自她上任州檢察長以來，已從多家加密貨幣平台追回了超過5億元的資產。