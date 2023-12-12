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紐約州明年調漲工資 紐約市最低時薪將達16元

紐約市府砸6億 提供失學青年職業培訓

記者許君達／紐約報導
紐約市長亞當斯主持發布旨在幫助青年人更好適應就業市場的前瞻性計畫。(市府提供)
紐約市長亞當斯主持發布旨在幫助青年人更好適應就業市場的前瞻性計畫。(市府提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)11日宣布一項價值超過6億元的前瞻性計畫，旨在為紐約的年輕人建立全面性的職業發展與技能培訓路線圖。該計畫預計能夠服務的人群將達25萬。

這項計畫被命名為「全面經濟之路」(Pathways to an Inclusive Economy)。報告指出，目前紐約市的青少年失學及失業情況嚴重。數據顯示，2021年，總共13萬8000名年齡介於16至24歲的紐約人中，有六分之一屬於失學或失業狀況。根據跟蹤調查結果，2011年進入紐約市公立學校就讀九年級的超過7萬4000名學生中，十年後只有約27%獲得學士學位，說明公立教育存在較大的問題。另一方面，在失業的成年年輕人中，有八成以上擁有高中或以上學歷、六分之一擁有大學學位，這表明目前面向職場的實用性職業教育也亟需改變。

亞當斯公布的計畫包含五大核心目標，包括改進數據收集和分析、重新吸引失學和失業青年、擴大與就業相關的學習機會、加強早期干預以吸引剛剛步入職場的青年以及制定戰略以與私營部門雇主更好對接。為了達成五大目標，計畫書共提出了15項行動策略，每條策略下方都詳細羅列的當前的進度以及近期和遠期目標。紐約市公校系統和市大(CUNY)將作為承接這些改革行動的主體機構。

行動策略中，較為重要的計畫之一是擴充紐約市大(CUNY)電腦科學等專業的教學容量，並將該校「2x Tech」計畫擴展到五個新校區，該計畫旨在使獲得技術相關專業學位並準備在紐約市內科技企業就業的學生數量每年翻一倍。市府預計會在該項目上投入1000萬元資金。

此外，紐約市也通過與勞工部合作，得到約1億3000萬元聯邦資金，用於為有意者免費提供快速發展的前沿產業相關技能培訓。預計在未來五年內，紐約市將利用這些資金培養2000名當前就業市場緊缺的技能人才，並為他們提供職業介紹等服務。

亞當斯表示，這項前瞻計畫是對自己去年8月簽署的第22號行政令中所提承諾的履行。該行政命令要求市府機構制定一項戰略，以幫助所有自食其力的紐約人擁有更公平體面的工作機會、並幫助雇主招聘到更合適的人才。

紐約市斥資將增加年輕人職業發展與技能培訓。圖為民眾出席在史泰登島舉行職業培訓申請...
紐約市斥資將增加年輕人職業發展與技能培訓。圖為民眾出席在史泰登島舉行職業培訓申請活動。(路透)

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