紐約市最低時薪 明年元旦漲至16元
根據最新通過的法案，紐約州將從2024年1月1日起全面上調最低工資標準，其中紐約市、長島地區和威徹斯特郡(Westchester)的法定最低薪資將提高到每小時16元，紐約州其他地區的最低時薪將達到15元。州長霍楚(Kathy Hochul)11日宣布將開啟一輪全州範圍內的公眾宣傳活動，以確保所有人都能了解這一新法，並為自己維權。
漲薪法案被納入了紐約州2024財年預算案，經州議會通過後，已由州長簽署生效。根據法案內容，本輪最低薪資增長並非一次性，而是按年度分步驟逐漸調漲。16元的最低時薪標準僅會維持一年，而在2025年和2026年，該標準還會每年分別再漲0.5元，最終達到17元。
而從2027年開始，最低薪資水平將不再局限於固定數字，而是與通膨水平掛鉤。屆時將根據東北地區城市工薪階層和文職工作者消費價格指數(Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers, 簡稱CPI-W)所反映的通膨程度，確定每年的增長幅度。
霍楚說，本版法案首次把工資水平與通膨掛鉤，這意味著未來人們可以更從容地購買生活必需品。她表示，有全職工作的人，如果還生活在貧困線以下，那一定是哪裡出了問題。「如果購買麵包、雞蛋、嬰兒奶粉和尿布的成本上漲一直超過工資的增長，你就沒法改善生活、出人頭地」。
霍楚呼籲，州內大量依靠最低薪資維生的勞動者務必密切關注自己的工資單，如果從明年起沒有看到增長，應向州勞工聽(Department of Labor)提起投訴，維護自己的權益。投訴雇主欠薪可撥打(833)910-4378，或登錄勞工聽官網https://reurl.cc/DoW69m填寫訴狀，訴狀及填寫說明均有中文版。如需了解更多有關工資盜竊的內容，可查詢https://reurl.cc/edj8xb。
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