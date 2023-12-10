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紐約3年來首發勁風預警 籲提防洪災

記者張心／紐約報導
紐約市明後天狂風大雨，預計影響市民正常通勤。(市府提供)
紐約市明後天狂風大雨，預計影響市民正常通勤。(市府提供)

紐約市三年來首次發布勁風預警，強降雨還將帶來洪水隱患，惡劣天氣預計影響全市4000萬戶居民，市長建議民眾10日(周日)避免出門。

根據國家氣象局(National Weather Service)三年來首次對紐約市發布的勁風預報，10日下午4時至11日(周一)上午6時，全市預計將出現高達每小時60哩以上的強風，對樹木、房屋、路燈、聖誕節裝飾等造成潛在破壞，包括布碌崙(布魯克林)、皇后區和長島在內的250萬住戶將受到影響，專家尤其建議長島居民注意預防，並小心潛在的大範圍停電事故。

伴隨勁風來襲的還有強降雨，預計從10日下午持續到11日早上，總體降雨量在2吋到3吋，不僅會對通勤造成混亂影響，沿海和地勢低窪區也會有洪水隱患。惡劣天氣也帶來氣溫下降，氣象專家預計，10日氣溫最高在華氏61度，但11日開始降到華氏40度以下，並可能會在新一周持續走低。

紐約市緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)9日下午也發布了旅行警報，通知顯示，曼哈頓、布碌崙、皇后區的4000萬戶居民將受到洪水威脅，皇后區牙買加(Jamica)部分地區會有洪水，可能導致當地交通中斷和延遲，但不會有重大洪澇災害。當局還指出，11日早晨是漲潮高峰期，全市海岸線會有輕微洪水，並帶來高出地面1呎的積水。

「10日應該避免出門。」市長亞當斯(Eric Adams)表示，處在地勢低窪區的居民更應額外注意財產安全，註冊免費警報系統「Notify NYC」，及時掌握最新情況；訂閱可訪問NYC.gov/NotifyNYC，或撥打311；如需要了解更多官方安全提示，請訪問NYC.gov/SevereWeather。

洪水 紐約市 皇后區

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