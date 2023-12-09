紐約州外賣員最低時薪生效 消費者指平台轉嫁矛盾

最低時薪生效，部分外賣員每小時收入29.93元。(記者劉梓祁／攝影)

在法律訴訟持續數月之後，紐約州高等法院日前裁定互聯網外送平台，需實施外賣員最低薪資標準，令紐約成為全國首個確保外賣員享有保證工資的主要城市，並為零工經濟(Gig Economy)勞工權益樹立新例；然而，有消費者發現，主流平台已因新法做出調整，但也將額外費用轉嫁至消費者。

兩年前，市議會首次提出法案，要求Grubhub、DoorDash和UberEats等外賣配送平台，為外賣員提供最低時薪 ，需在不計小費前達到至少每小時17.96元，但遭到平台方強烈反對、提起訴訟。隨後，州法院上月做出裁決，駁回所有上訴，要求外送平台須為旗下外賣員提升時薪至17.96元，並在2025年漲至19.96元。為此，多個外送軟件的紐約地區版本已做出相應改動因應新法。

居住在曼哈頓華埠 的陳彥維發現，主流平台UberEats已取消了紐約地區訂單的「預付小費」選項，改為訂單完成後再支付小費，以及在默認費用中增加2元「紐約市 遞送費」(City of New York Courier Fee)。

外賣平台已增加紐約市遞送費。（受訪者提供）

根據UberEats所發公告，從本月4日起，外賣員在接取和遞送訂單時，將至少獲得每小時29.93元收入，因此將對下單流程做出更改，並新增費用以抵消支付配送員的成本。市府指南顯示，若平台選擇不給予外賣員待命時間補償的權利，則需支付工資除以60%的費率，即每小時29.93元。

在默認配送費增長之下，陳彥維認為，平台方「無論如何都是在消費者和外賣員之間平衡利益，而自身則很難吃虧」。他表示，樂於見到小費支付改為訂單完成後，如此既減少了「道德壓力」，也得以更加客觀地計算小費，但新增的二元費用則可視為「變相小費」，變相將法律對平台的要求轉移到消費者身上。

新規同時亦在網路中引起大量討論，多數圍繞小費及送餐效率展開。有網友認為，小費後付可激勵外賣員提供更加優質的服務，亦有聲音指，最低工資之下，騎手將「失去足夠動力，因為有最低工資保底」，從而導致速度變慢、態度下降。同時，有多人持「羊毛出在羊身上」的觀點，認為未來或不會再支付小費，以抵銷影響、由平台填補差額。

一位在華埠但不願具名的外賣員表示，對最低時薪感到滿意，其不但能幫助自己安心等待出餐，亦可避免在車流快速穿行，未來將「按照交規慢慢騎」，因為「有最低時薪兜底」。另一位外賣員則指，不願看到大平台在顧客和騎手間製造對立關係，但如今法律既規定有底薪，也限制了收取餐館的手續費，導致平台只得將成本轉嫁給顧客。

UberEats向騎手表示，「如果所賺少於最低費率，將在每周四當天結束前自動收到差額」。