「短期沒有撥款」亞當斯華府行出師不利 未得聯邦援助

紐約市長亞當斯表示，短期內都不會得到聯邦經費援助。(市府提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)8日對外界公布華府 之行的成果，用「理想很豐滿，現實很骨感」來形容這次毫無收穫的談判，直言短期內都不會得到聯邦經費援助。

「我感受到了冷酷的現實，那就是不會有撥款給紐約。」亞當斯在8日的記者會上表示，到訪大華府後，他感覺紐約前景黯淡；跟幾位白宮官員碰面後，他意識到聯邦根本沒有計畫再往紐約無證客身上投錢，「在能預見的未來，沒有任何即將到帳的經費援助。」

紐約市在過去20個月中，接收了超過16萬名從南部邊境來的無證移民，預估未來三年需要斥資120億元支付其開銷。亞當斯7日前往大華府，同參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)、聯邦緊急事務管理署(FEMA)署長克里斯維爾(Deanne Criswell)、白宮政府事務辦公室(White House Office of Intergovernmental Affairs)主任裴瑞茲(Tom Perez)四位官員會面，但沒能獲得和總統拜登面對面交談的機會。

與當日分享在X社交媒體上笑容燦爛的照片不同，亞當斯8日表示這些會談「並不樂觀」，甚至直言「離開大華府時心情悲觀」，因為他發現「一切跡象都顯示，還是需要紐約市自己來負擔這場移民危機。」；這與他X的帖子行程鮮明對比，當時他發言稱：「大華府之行成果頗豐，當然紐約市還有許多工作要做。」

亞當斯此行正值其本人頗具挑戰性的時刻，不僅有聯邦調查局(FBI)對其2021年市長競選時的財務突襲、前市警局女性雇員向其提出的性騷擾指控、頗受爭議的市政經費大削減、還有他降至歷史低點的民調支持率。根據昆尼別克大學民調機構(Quinnipiac poll)6日數據顯示，亞當斯的支持率下降到28%，打破了該機構25年來，對紐約市長民調的最低紀錄。

在7日和8日的兩場記者會上，亞當斯主動談及了這份民調，並將其結果的「罪魁禍首」歸咎於聯邦政府，解釋「民眾的不滿主要是因在無證客身上『燒的錢』，影響了市政其他領域的經費削減，這就是聯邦帶來的毀滅性後果。」