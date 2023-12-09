法拉盛市中心擬建新校 添加700座位

皇后區第25學區委員會舉辦月度例會，市學校規畫局介紹將在25學區建造的新校及新樓。(線上會議截圖)

皇后區第25學區 委員會日前舉辦月度例會，市學校規畫局(School Construction Authority)在會議上透露，計畫在法拉盛 市中心建一所新校，為過度擁擠的第25學區增添約700個座位。

市學校規畫局北皇后地區對外事務經理古德曼(Ben Goodman)在會議上介紹，規畫局計畫在法拉盛市中心建造一所新校，新校位於寇頓街(Colden St.)及凱辛娜大道(Kissena Blvd.)之間的45大道，確切的地址為45大道137-31號。

古德曼說，這所新校舍將為學區添加700個座位，並將擁有一個現代化的操場，當局正在進行購地流程，並等待市議會的批准。新校計畫在2027年9月開放，而當局期望在明年能夠開始新校的設計工作，「這對我們來說是一項重要的成就，因為我們都知道，在法拉盛地區，很難找到適當大小的用地」。

根據市學校規畫局在今年2月最新修正的2020年至2024財年五年資本計畫，古德曼表示，除這所新校外，在第25學區，還將建立數所新校或是新樓：在灣台(Bay Terrace)Waters Edge大道23-50號，將新添第388小學，增加547個座位，該項目在今年6月開工，並計畫在2026年9月竣工。

近貝賽(Bayside)212街18-25號、目前為第169小學及BELL Academy中學共用的校址也正在擴建之中，當局將在此處新增一棟建築，增添627個席位，這棟新樓計畫在2024年9月24日開放。而位於35大道171-11號的第32小學也正在擴建，增添346個席位，並將於2024年9月開放。

此外，古德曼表示，位於大學點 (College Point)14大交124街、此前因財務因素而關閉的天主教高中聖阿涅斯高中(St. Agnes Academic HS)，也將改建成一所全新的高中，提供約600個座位，「我只是想確保大家知道，這是我們已經購置的一座建築，計畫在2027年9月開放」。