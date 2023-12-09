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紐約客談／控槍之戰暫歇 未來走向仍不明

紐約客談

聯邦第二巡迴上訴法院(The Second Circuit Court of Appeals)8日對紐約州去年6月新頒布的控槍法律做出裁決，在保留大部分規定的基礎上，駁回了一些小眾且精細的嚴格規定，總體來講給了左派希望的成果，卻也遭右派不滿揚言「會繼續打官司爭取」。

不知道這場沒有硝煙的「控槍之戰」還要持續多久，但總的而言，深藍的紐約州民眾可以暫時鬆口氣。根據最新的法院裁決規定，紐約州可以在學校、公園和大眾人口密集的敏感區域禁止持槍，也可以不給政府認為有危險的個體提供槍枝。此外，法院還允許紐約州檢查槍枝申請者的道德背景，包括詳細的個人和家庭情況，可謂嚴格規範槍支許可證的審批流程。

但是，法院駁回了紐約州希望檢查申請人社群媒體帳號的要求，認為此舉太過干涉民眾在線匿名表達的權利，涉嫌違憲，不予通過。法院還不允許州府干涉私人物業內的擁槍自由，包括宗教場所、商店、加油站等，認為除非業主自己規定不能在自己的場域帶槍，那麼政府無權直接干涉。

對於控槍法律中最受爭議的「時報廣場禁止擁槍」的規定，法院此次並沒有明確表達觀點，不似去年聯邦法官直接裁定此舉違憲。「曖昧」的裁決使該規定暫時生效，獲得了左派的一致好評。州長霍楚(Kathy Hochul)甚至在聲明中指出，哪怕右派一次次不滿、一次次攻擊，時間說明新控槍法律經得起考驗。

然而，擁槍的右派仍然不會放棄戰鬥，美國槍支所有者組織(Gun Owners of America)揚言「一定會繼續打官司」。從法律上來講，他們確實可以繼續向高院上訴，或者要求第二巡迴上訴法院重新裁決，而「控槍之戰」也注定是一場難分贏家的長久之戰。

紐約州 槍支 社群媒體

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