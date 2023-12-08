持木板打人並推落月台 華男遭起訴

42歲的華裔李德明因在地鐵站台拿棍棒襲擊非洲裔青年，並將他推下站台，7日被檢方以控謀殺未遂罪起訴。(市警提供)

曼哈頓地方檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)7日宣布起訴在地鐵站 內持械襲擊他人並將其推下站台的華人男子李德明(Li De Ming，音譯)，檢方指控李德明犯有一項二級謀殺未遂(Attempt Murder)、兩項一級襲擊未遂(Attempt Assualt)和一項二級襲擊(Assualt)罪。

起訴書顯示，今年11月1日上午，42歲的被告李德明在曼哈頓的市政廳地鐵站(Brooklyn Bridge-City Hall)內的4/5/6線南行站台上手持一根木板徘徊；大約10時許，他靠近一名28歲的非洲裔男子霍德(Holder)，突然用木板擊打受害人的後腦部位，然後將他推下站台。事發當時，受害人剛離開6號線列車，站在站台上一邊等候4/5號線、一邊看手機，李德明的攻擊行為完全是無端生事。

襲擊事件發生後，李德明逃離現場，並於第二天被捕。事發當時因並無列車駛入站台，霍德被圍觀民眾從鐵軌上救起，爬上站台，才倖免於難，但他的腦後被打出一道口子，鮮血從頭部一直留到下巴，身上有擦傷和瘀傷，頭部、手臂和腿部多數劇痛，他隨後被送往表維醫院(Bellevue Hospital)診治。

根據警方記錄，李德明報住地址為華埠 勿街(Mott St.)13號。不過，當警方於事發第二天在事發地鐵站外的市政廳公園(City Hall Park)發現他時，他身著與犯案時相同的服裝、獨自在公園內遊蕩，看似無家可歸。他在看到警察後曾嘗試反抗，但隨後被制伏。據調查，李德明有精神病史。

據調查，李德明曾有精神病史，檔案紀錄他住在華埠勿街(Mott St.)13號。李德明目前被控三項罪名，分別為攻擊罪(Assault)、拒捕(Resisting Arrest)以及非法持有武器罪(Criminal Possession of a Weapon)。

白艾榮表示，他的團隊將會繼續大力追究威脅地鐵乘客安全者的責任。