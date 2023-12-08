紐約今回溫 周末恐狂風暴雨 須嚴防洪水

紐約市7日大雪紛飛，預計周末將繼續有暴雨大風，部分地區可能有洪水災害。(市府提供)

紐約市 7日雨雪紛飛，預計周末將繼續有暴雨大風，部分地區可能有洪水 災害；州府7日宣布成立極端天氣監控交流中心，結合國家氣象局(National Weather Service)、州府和市府氣象預報，及時為民眾提供準確天氣信息。

全市剛經歷飄雪的寒冷周四，即將迎來新的降雨勁風。皇后區、布碌崙(布魯克林)、曼哈頓等區7日均出現降雪，氣溫下滑至華氏40度以下，部分路面有結冰，但預計不會有積雪。

根據國家氣象局預報，氣溫將在8日(周五)開始回升，白天可能達到華氏50度。9日(周六)和10日(周日)的溫度可能更高，最高升至華氏60度。

與此同時，強降雨將伴隨升溫來襲，從9日下午開始下雨，到傍晚時雨勢加強，並在夜間變為大暴雨。氣象專家預計，此次降雨時間長，不僅將持續整個周末，還將覆蓋11日(周一)上午。

從降雨位置來看，紐約市將出現1吋至2吋的大範圍降雨，並在地勢較低的社區、沿海地區帶來洪水災害。長島地區預計降雨情況將更加嚴峻，同時伴有每小時40哩以上的勁風，對樹木、房屋、路燈等造成潛在破壞，建議居民注意預防。

這場冬雨過後，紐約市氣溫將再度下降。11日開始的新一周，整體最高氣溫將不超過華氏40度，同時可能會有更多降雨和降雪。

為了進一步準確把握全州氣象動向，州長霍楚(Kathy Hochul)宣布在紐約州 立大學(SUNY)成立極端天氣監控交流中心，對接各級政府應急管理人員和氣象專家展開合作，及時交換天氣預報信息，幫助政府應急團隊在極端災害前做出正確決策。

霍楚指出，近年來由於氣候變化的影響，紐約州災害天氣增多，造成了許多頻繁、強烈、難以預測的風暴，需要更強的天氣團隊進行應對。極端天氣監控交流中心把國家氣象局提供的精準預報，與紐約州各級政府中間網提供的補充數據進行結合，為應急團隊提供量身訂製的決策支持產品。