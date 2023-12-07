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紐約州補選時程公布 兩黨參選人本周揭曉

記者范航瑜／紐約報導
州長霍楚（圖）宣布將於2024年2月13日補選紐約第三國會選區議員，她也要求可望被民主黨提名的蘇奧齊保證捍衛墮胎權。（美聯社）
州長霍楚（圖）宣布將於2024年2月13日補選紐約第三國會選區議員，她也要求可望被民主黨提名的蘇奧齊保證捍衛墮胎權。（美聯社）

紐約州定明年2月13日舉行第三國會選區議員的補選，以填補前眾議員桑托斯被逐出國會後空出的席位。預計當地的共和、民主兩黨領袖將在本周公布各自的參選人。然而據政治新聞網站Politico報導，兩黨領先的參選人都各有不小的麻煩。

紐約州長霍楚5日在宣布補選時程時表示，她有責任為長島及皇后區選出代表的國會議員，「我期待與第三國會選區的下一位代表共同努力，為紐約居民解決問題」。

前民主黨國會議員蘇奧齊。(美聯社)
前民主黨國會議員蘇奧齊。(美聯社)

特別選舉將不舉行初選。民主黨共和黨各自推舉一名參選人對決。兩黨目前都尚未宣布最終參選人，但據報導，前眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)很有可能獲得民主黨提名，他曾在桑托斯之前擔任過該職位。12月4日，霍楚召集蘇奧齊前往奧伯尼州長官邸，次日便確定了投票日期。

蘇奧齊說，「我們會談很好，化解了彼此間的矛盾」。蘇齊奧與霍楚曾在爭取民主黨提名競選紐約州長時競爭激烈，最後蘇奧齊落敗。

霍楚競選發言人布賴恩．倫茨邁爾(Brian Lenzmeier)說，為了贏得這場對民主黨至關重要的選舉，霍楚要求作為羅馬天主教徒的蘇奧齊保證將捍衛墮胎權，並且不能在選舉中使用任何攻擊其他民主黨人的廣告。蘇奧齊在同意後霍楚才允許繼續提名程序。

共和黨籍的前紐約市警薩普科。(取自競選官網)
共和黨籍的前紐約市警薩普科。(取自競選官網)

共和黨的潛在參選人包括納蘇郡議員費麗(Mazi Melesa Pilip)、前紐約市警薩普科(Mike Sapraicone)，以及美國空軍退伍軍人克里(Kellen Curry)。據Politico報導，費麗是一名親以色列的非洲裔東正教猶太人，曾在以色列國防軍服役。2012年以來，費麗一直註冊為民主黨人，卻以共和黨人的身分從政，並在2021年和2023年兩次參選納蘇郡議員。

共和黨的另一位參選人，前紐約市警薩普科也被指與民主黨關係密切。據新聞日報(Newsday)報導，自2017年以來，他已向蘇奧齊捐贈了超過3萬9000元，其中僅為他2022年的州長競選活動就捐贈了2萬7500元。此外，薩普科還被指控脅迫虛假供詞，使一名男子被錯誤監禁20年。

民主黨 霍楚 共和黨

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