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紐約裝攝像頭監控噪音 違規最重罰2500元

記者張心／紐約報導
紐約市將全面加裝「噪音攝像頭」，違規車主將被處以最高2500元的罰款。(市府提供)
紐約市將全面加裝「噪音攝像頭」，違規車主將被處以最高2500元的罰款。(市府提供)

紐約市議會6日通過系列提案，針對全市噪聲汙染制訂嚴格法律，將在五大區加裝「噪音攝像頭」(Noise Camera)，監控違規車輛音量，並處以最高2500元的罰款。

這份由市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)提出的新法規定，全市每區必須安裝至少五個「噪音攝像頭」，實時監控街頭車輛聲音，目標不僅包括汽車，還有摩托車、公車等各式機動車輛。具體安裝位置將由市環保局(DEP)綜合各區民代、社區委員會意見後決定。

法案規定，如果車輛在距離攝像頭50呎及更遠的地方，發出超過85分貝的噪音，「噪音攝像頭」就會啟動，拍下違法車輛的車牌照，並把罰單直接發送給註冊車主。初次違規的車主將被處以800元罰款，但若累積到第三次，將處以高達2500元的罰款。

由於紐約市每年收到大約5萬份噪音投訴，為全方位控制噪聲汙染，市議會也通過系列配套政策，規定若有居民投訴施工項目擾民時，市環保局必須立刻前往居民住宅測量噪音。若在上午7時至晚上10時間，顯示該處受施工影響、聲音水平比周圍高出10分貝時，當局需要對噪音源頭做出相應處理。

此外，法案還指出，噪音處理結果必須更加公開透明，要求市環保局、市警察局在檢查後五個工作日內、以及收到投訴後14天內，在網上公開調查結果，方便民眾增加對噪聲污染投訴的知情權。

然而，全市也存在有不法分子借助投訴噪音牟利的現象。為此，市議會此次也通過1194-A提案，將市民噪音投訴的賠償金額上限設定為5元至10元。此前，這一金額上限為50元，導致不少居民為了收集獎金而投訴，對合法施工造成進度影響。

「紐約市雖然有『不夜城』的稱號，但也應該保證居民有安寧的環境，所以我們提出系列法案，打擊打擾大家生活的噪音汙染。」鮑沃斯表示，法國巴黎就安裝了「噪音攝像頭」，實施效果非常好，紐約市此番引進，希望能夠提升執法精準度。

紐約市

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